Мультфильм про Аркаим показали в Будапеште

«Сказ об Аркаиме» попал в шорт-лист Международного конкурса фильмов в Венгрии

Анимационный фильм «Сказ об Аркаиме», который создала челябинская студия анимации «Видимо-невидимо», попал в шорт-лист 24-го Международного конкурса фильмов Фалуди в Венгрии.



Анимационный фильм о древнем городе не смог дойти до финала, но челябинский мультфильм в рамках фестиваля показали в одном из кинотеатров Будапешта.

Всего на конкурс отправили 357 фильмов из 48 стран Европы, Азии и Америки. Жюри посмотрело 70 часов документальных, анимационных и художественных короткометражек, а победителей выбирали в четырех номинациях: лучший документальный, короткометражный художественный, анимационно-экспериментальный и ТВ-документальный фильм.

Ранее «Сказ об Аркаиме» стал победителем в фестивале экологических фильмов «ЭФиР74».