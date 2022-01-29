Известный российский блогер и публицист Дмитрий Пучков приехал в Челябинск на премьеру фильма «Аркаим. Колесница времени». 29 января научно-популярное кино от телеканала «Моя планета» впервые транслируют на большом экране. На закрытом показе в кинотеатре Пушкина собрались вип-гости, среди них оказался и автор «гоблинских переводов».
Дмитрий пришел на премьеру один. В холле он без вопросов согласился сделать фото со всеми желающими, журналист ИА «Первое областное» успел сделать «селфи» вместе с ним. После звонка блогер отправился в кинозал.
«Отличный фильм. Не художественный, а смотреть интересно. Сделано ловко. Драматургия выстроена. На пальцах объясняет, что мы лучше всех, а это приятно слышать», — прокомментировал ленту после просмотра Дмитрий Пучков журналисту ИА «Первое областное».
Судя по Инстаграму Дмитрия Пучкова, до показа он прогулялся по Челябинску — осмотрел Кировку и заглянул в ледовый городок на площади Революции.
Напомним, что «Аркаим. Колесница времени» — это документальный фильм, в котором команда исследователей создает реконструкцию синташтинской колесницы. Останки возницы нашли в Челябинской области на берегу реки Синташта в 1972 году. Ученые отмечают, что это древнейшая колесница в мире из найденных, а значит есть основания предположить, что первый колесный транспорт на планете создали не на Ближнем Востоке, а на Южном Урале.
Бесплатные показы кино «Аркаим. Колесница времени» пройдут:
- в кинотеатре им. А. С. Пушкина 30 января в 14:00 и в 18:00;
- в кинотеатре «Знамя» 2 февраля в 14:00, 3 февраля в 14:00
- в киноцентре «Импульс» 2 февраля в 18:00, 3 февраля в 12:30.