В Челябинск на премьеру фильма приехал Дмитрий Пучков

Автора «гоблинских переводов» пригласили в кинотеатр Пушкина

Известный российский блогер и публицист Дмитрий Пучков приехал в Челябинск на премьеру фильма «Аркаим. Колесница времени». 29 января научно-популярное кино от телеканала «Моя планета» впервые транслируют на большом экране. На закрытом показе в кинотеатре Пушкина собрались вип-гости, среди них оказался и автор «гоблинских переводов».



Дмитрий пришел на премьеру один. В холле он без вопросов согласился сделать фото со всеми желающими, журналист ИА «Первое областное» успел сделать «селфи» вместе с ним. После звонка блогер отправился в кинозал.

«Отличный фильм. Не художественный, а смотреть интересно. Сделано ловко. Драматургия выстроена. На пальцах объясняет, что мы лучше всех, а это приятно слышать», — прокомментировал ленту после просмотра Дмитрий Пучков журналисту ИА «Первое областное».

Судя по Инстаграму Дмитрия Пучкова, до показа он прогулялся по Челябинску — осмотрел Кировку и заглянул в ледовый городок на площади Революции.



Напомним, что «Аркаим. Колесница времени» — это документальный фильм, в котором команда исследователей создает реконструкцию синташтинской колесницы. Останки возницы нашли в Челябинской области на берегу реки Синташта в 1972 году. Ученые отмечают, что это древнейшая колесница в мире из найденных, а значит есть основания предположить, что первый колесный транспорт на планете создали не на Ближнем Востоке, а на Южном Урале.

Бесплатные показы кино «Аркаим. Колесница времени» пройдут: