Самый лесной каток в парке Гагарина временно не работает с 12 января.
«Каток закрыт до четверга включительно из-за низкой температуры. Мы не хотим, чтобы люди мерзли. Кроме того, морозная погода не подходит для заливки, лед трескается. Когда потеплеет, каток зальют заново»,
— сообщает Ольга Сырейщикова, руководитель культурно-творческого отдела парка.
Предварительно, каток возобновит работу 14 января, если прогноз погоды не изменится. И тогда пятничная вечеринка с миксами местного DJ будет по графику.
Напомним, что на катке парка Гагарина по пятницам, субботам и воскресеньям проходят музыкальные катания, график дискотек распланирован до конца февраля.
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