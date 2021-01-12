В Челябинске закрыли каток в парке Гагарина

Рассказываем, почему и когда откроют

Самый лесной каток в парке Гагарина временно не работает с 12 января.



«Каток закрыт до четверга включительно из-за низкой температуры. Мы не хотим, чтобы люди мерзли. Кроме того, морозная погода не подходит для заливки, лед трескается. Когда потеплеет, каток зальют заново»,



— сообщает Ольга Сырейщикова, руководитель культурно-творческого отдела парка.



Предварительно, каток возобновит работу 14 января, если прогноз погоды не изменится. И тогда пятничная вечеринка с миксами местного DJ будет по графику.



Напомним, что на катке парка Гагарина по пятницам, субботам и воскресеньям проходят музыкальные катания, график дискотек распланирован до конца февраля.

