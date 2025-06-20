В Челябинске разработали экскурсию по главной улице Танкограда

Гид рассказывает истории в наушниках, а затем включает легенды, озвученные актерами НХТ

В Челябинске запустили новые экскурсии по улицам города, точнее — по ЧТЗ. Всего будет три аудиогида цикла «Легенды Тракторостроя», а накануне краеведам и сообществу «Челябинск пешком» представили первый маршрут по главной улице Танкограда — улице Спартака, современному проспекту Ленина. Какие истории рассказывают о не выделяющихся архитектурой и узнаваемых домах, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

В экскурсию по проспекту Ленина вошли девять точек. Часть истории рассказывает экскурсовод Юлия Кузнецова, часть — актеры театра НХТ. Артисты озвучили реальные письма и воспоминания челябинцев. Рассказы интегрированы в аудиогид, чтобы челябинцы могли проникнуться духом эпохи и историями реальных людей.

Начинается маршрут у Театра ЧТЗ, построенного в 30-е годы прошлого века как клуб. До войны здесь работал первый звуковой кинотеатр, играл джазовый оркестр. В 1941 году на месте клуба открылся эвакогоспиталь, а после войны заработал всем известный театр.

Далее экскурсовод Юлия Кузнецова ведет через дорогу — к бывшей фабрике-кухне, выпускавшей по 100 тысяч блюд в день и работавшей круглые сутки для заводчан, детских садов. В 30-е годы считалось, что женщина не должна проводить свободное время на кухне — поэтому для Тракторостроя построили огромную кухню, на втором этаже которой располагался ресторан с джаз-бандом и пальмами. Кстати, здесь одно время работал повар из Петрограда. Он пытался познакомить челябинцев с голубцами, но южноуральцы поначалу блюдо забраковали.

От фабрики-кухни уходит квартал с общежитиями, в одном из них сегодня располагается колледж «Комитент». Здесь жили эвакуированные специалисты, которых направляли в Челябинск. И через пару домов — Константин Рождественский, танкист 63-й танковой бригады Уральского добровольческого танкового корпуса. В июле 1944 года он погиб во время боев за Львов, пытаясь вынести тело товарища, Александра Марченко, с поля боя. Сегодня неподалеку от дома, где жил герой, установлена памятная табличка — прямо пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественского.

Далее гид уводит в парк Терешковой — Зальцмановский сад в прошлом. Здесь же экскурсовод включает архивную запись, реальное интервью Исаака Зальцмана — это единственная не записанная актерами НХТ история. Парк сильно изменился с течением времени: пропали педальные кони для детей, горки-слоники и почти все гипсовые фигуры — сохранились только две: девушка с козой (ее отреставрировали так, что коза стала больше напоминать оленя) и девушки с ведром. Существует легенда, что вторую скульптуру лепили с реальной челябинки. И она любила приносить цветы и складывать их в гипсовое ведро своей копии.

Из парка маршрут уходит к танку ИС-3 и школе № 48. Раньше ее ученики занимались просто в бараке, а после войны, в 40-50-х годах, здесь обучали только мальчиков. Сегодня школа носит имя Николая Островского. За почти столетнюю жизнь школа потеряла окна на главном фасаде, барельефы Ленина и Сталина. Но учит детей по-прежнему.

Завершается маршрут «испанским домом» на Ленина, 15. В середине XX века здесь жили интернациональные бригады, в том числе состоящие из испанцев. А еще — немецкий коммунист и член подпольной антифашистской организации «Красная Капелла» Альберт Хесслер. В 1941 году, за несколько месяцев до войны, он женился на челябинке Клавдии Рубцовой. Их счастье продлилось недолго: оба были призваны — он на Запад, она на Восток. А в 1943 году Альберт был схвачен гестапо и казнен.

Экскурсию для челябинцев начнут проводить в конце июня, вместе с ней — еще две по Соцгороду ЧТЗ: экскурсоводы про то, как строилась социальная и культурная жизнь рабочих завода.