Свыше 20 ресторанов Челябинска создали новые уральские блюда для гастрофестиваля

С аутентичной кухней знакомить будут до конца января

Челябинские рестораны в пятый раз присоединились к Фестивалю аутентичной уральской кухни. Специально для этого в 23 заведениях разработали уникальные сеты — они включают по три блюда, каждое из которых создано на основе местных продуктов. С подробностями фестиваля познакомился журналист 1obl.ru.

В этом году количество ресторанов, присоединившихся к АУК, выросло: если прошлой зимой познакомиться с уральскими сетами можно было в 14 заведениях, то сегодня это число выросло до 26. В Челябинске фестивальное меню подают «Буфет на Большой», ALLU, «Камчатка», BRUT IS GOOD, «Бистро Y», DRUNKE PUB, гриль-бар GOOD COMPANY, PLAN B, ROU ROU, рюмочная «ФортеПьяно», PROSTOBAR, HORSE HEAD, PASTA BAR, SIBERIA LOUNGE, бар «Лукич», «Палермо», пекарня «Ватрушка», рестораны «Поселенцы», «Самозванцы», «Уголь», «Уральские пельмени», «Усадьба Рябининых», «Цыплята Табака». Еще один ресторан в Магнитогорске — LEGENDS — и два в Миассе — VOSK и «Дача».

«Скучно просто так сидеть на кухне ресторана, хочется развиваться, участвовать в экспериментах. И фестиваль — хороший способ познакомить челябинцев с уральскими блюдами. Удивительно, но многие даже не знают, что у нас есть какая-то своя кухня, свои уникальные продукты», — поделился с журналистом 1obl.ru бренд-шеф ресторана «Самозванцы» Максим Захаров.

В этом году ресторанам поставили несколько задач при создании нового сета: одно из блюд должно быть на основе каши, другое — создано по технологии сохранения продуктов, то есть быть квашеным, засоленным, моченым или копченым. А десерт все рестораны посвящали какому-то важному для Южного Урала деятелю культуры, науки, спорта или политики. Так появились морковное печево в честь Демидовых, пирог Лидии Скобликовой, десерты «Металл» в честь директора ЧМК Олега Тищенко и «Тренер» имени Валерия Белоусова. Подробности о блюдах и концепциях ресторанов читайте позже на сайте 1obl.ru.

Попробовать фестивальное меню можно до 31 января.