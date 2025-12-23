Челябинцам показали премьеру второго сезона «Ландышей»

Зрителям даже раздали платочки, чтобы поплакать над первой серией

В Челябинске состоялся специальный предпремьерный показ второго сезона популярного сериала «Ландыши» (18+). Поклонники истории о любви одними из первых увидели продолжение, а создатели проекта поделились подробностями и впечатлениями от работы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Первых зрителей и съемочную группу приветствовал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

«У нас благодарная публика и благодарные зрители. Тем более, что Челябинск стал культурной столицей 2027 года. Так приятно, что эта история продолжается, как вся наша жизнь. Я надеюсь, что мы с вами испытаем яркие впечатления», — отметил Вадим Евдокимов.





Режиссер Илья Шпота рассказал, чего ждать зрителям от новых серий.

«Ожидайте более масштабной истории, больше музыкальных номеров, попытки захода в другие жанры и гораздо более насыщенную структуру. Это большая миссия для нашей главной героини Кати. Она пройдет через многие испытания и побывает в разных локациях. История станет сложнее», — отметил он.





Илья Шпота также объяснил, почему для премьерного показа был выбран именно Челябинск.

«Мы решили показать сериал в ключевых городах. Даже в Москве еще не все видели „Ландыши“. Я выбрал Челябинск, потому что здесь не был и очень много о нем слышал. Может, пригодится для моей следующей истории в кино», — рассказал режиссер.

Он добавил, что ждет от зрителей больших эмоций, как радостных, так и грустных.

Продюсер Жан Просянов подчеркнул, что мир «Ландышей» расширяется.

«Семья „Ландышей“ становится больше, глубже, интереснее. И мне нравится, что удалось найти связь поколений», — сказал он.





Продюсер также раскрыл некоторые локации съемок: столицей «Ландышей» по-прежнему является Вологда, где даже установили специальные часы с обратным отсчетом до премьеры. Также съемки проходили в Москве, Казани и на юге России.

Актриса Вероника Тимофеева, исполняющая роль жены офицера, Анны, раскрыла детали характера своей героини.



«Она добрая, мудрая, внимательная, умеющая дружить, очень чуткая и очень смелая. Порой резкая и дерзкая. Но это оправдано тем, что она очень искренняя», — рассуждает Вероника.





Во втором сезоне ее персонаж меняется.

«Анне приходится переживать события, которых никогда не было в ее жизни. У меня очень интересная линия в этот раз», — поделилась актриса.

При этом она призналась, что сама в жизни гораздо более мягкая и стеснительная, чем ее решительная героиня.





Зрительница Екатерина перед показом призналась, что первый сезон зацепил ее трогательной и необычной историей любви. Ведь Алексей полюбил Катю с первого взгляда. А чувство своенравной красавицы зарождалось постепенно.

«Довольно трогательная история о любви, необычная. И интересно было наблюдать, какой конец будет», — сказала она.

От второго сезона челябинка ждет главного: «Что Леша найдется».





Как рассказали создатели, второй сезон сохранит жанр музыкальной мелодрамы, но добавит нотки приключений, военной драмы и других элементов. Саундтрек включает 50 песен, 10 из которых написаны специально для проекта.

Интересная деталь: для участников предпоказа заготовили гору сувенирных бумажных платочков. Так организаторы намекнули — на некоторых моментах расплачется даже кремень.

«Наша главная актриса Ника восприняла первую серию драматичной. И мы придумали такой ход: запасайтесь полотенцами и салфетками, потому что будут очень драматичные сцены. А дальше посмотрим. Мы все-таки не планировали весь сериал делать суперсложным. Есть и комичные моменты, и моменты экшна, и приключения. Но до всего этого нашей героине предстоит пройти многих испытаний», — рассказал режиссер.