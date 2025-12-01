Звезда российского кино представила жителям Карабаша фильм «Шальная императрица»

Они первыми в стране увидели кинокартину о Екатерине Второй

В Карабаше прошла премьера фильма «Шальная императрица» (18+). На его презентацию приехал известный актер российского кино Кирилл Зайцев. Он рассказал карабашцам о необычной роли интеллектуального полицейского, раздал автографы и ответил на вопросы зрителей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Жители Карабаша первыми в стране увидели новую российскую комедию «Шальная императрица». Премьера в ТРЦ «Медь» состоялась 30 ноября. Во всех кинотеатрах России фильм выйдет только 4 декабря.

В центре сюжета — три подруги из Петербурга, которые на кухне проводят мистический ритуал и случайно вызывают саму Екатерину Великую. Императрица оказывается в современном мире с его пробками, метро и капучино, что запускает череду забавных и трогательных событий. Что из этого выйдет — узнать можно уже совсем скоро.

Кирилл Зайцев сыграл в фильме полицейского, который разыскивает шальную Екатерину Вторую. Но, по словам актера, его персонаж был шаблонным, поэтому пришлось его изменить.





«Я решил сделать высокоинтеллектуального полицейского: в его кабинете висят портреты Чехова, Лермонтова, Пушкина, Достоевского. Он соревнуется с одной из главных героинь в знании истории Петербурга, бережет его ценности и даже, как оказывается, говорит по-немецки», — рассказывает актер.

Перевоплощение в интеллигентного блюстителя правопорядка было не самым сложным в карьере актера. И даже тяжелые латы Финиста из «Первого богатыря» не сравнятся с проектом «Ледниковый период» на Первом канале. Кирилл признается: до программы он ни разу в жизни не стоял на коньках, не то чтобы танцевать прямо на льду.

Помимо кино Кирилл играет в спектаклях. Четыре года назад у него состоялась премьера моноспектакля «Мой Лермонтов». Кстати, Кирилл Зайцев сказал, что был бы рад показать его и челябинцам.





Кирилл рассказал и о своем хобби. Например, его страсть — гитара и фотоаппарат.

«Подхожу как-то к жене со словами: „Нам надо поговорить“. — „У тебя внебрачные дети?“ После тяжелой паузы говорю: „Я купил новую гитару“», — шутит Кирилл.

Помимо любви к кино, его также увлекает и режиссура: в 2020 году он снял свой собственный дебютный фильм «Сашка. Дневник солдата».

В Карабаше Кирилл уже во второй раз. В прошлом году он представлял новогоднюю сказку «Финист. Первый богатырь». Сам город актера приятно удивил. Он признается — прежние представления о Карабаше, которые были несколько лет назад, уже не соответствуют действительности. Многие отмечают, что город расцветает, экологическая обстановка становится лучше.

«Мне особенно приятно, что ваш зритель любит мое творчество. Зрители были очень расположены и рады. И в том числе, когда я приехал сейчас, я же чувствую, как зрители помнят ту нашу встречу. А это уже какие-то отношения у нас устраиваются», — вспоминает актер.

Показы с участием известных актеров стали для Карабаша уже традицией. Там в 2023 году с фильмом «По щучьему велению» уже побывал Никита Кологривый.

«Мы привозили сюда и действующего космонавта, и резидентов Comedy Club. Убедить дистрибьютора и актера приехать в город, где живет десять тысяч человек, — колоссально сложно. Но мы показываем, что здесь — настоящий, благодарный зритель, а на премьеры приезжают даже из Челябинска. На следующий год планы, конечно, есть, и их много, но у актеров достаточно жесткий график. Мы договариваемся с ними практически точечно, за два-три месяца», — отмечает коммерческий директор «Континент Синема Карабаш» Виталий Диденко.

Карабаш впечатляет не только актеров, но и режиссеров. В 2021 году фильм «Карабаш. Медный век» получил приз на Международном кинофестивале в номинации «Лучший фильм о социальных проектах». В кинокартине рассказали о социальных переменах в городе.