В Челябинске пройдет показ короткометражек выпускников ЧГИКа

Зрителям представят дипломные работы молодых режиссеров

В челябинском кинотеатре имени Пушкина 27 июня состоится вечер короткометражного кино. На большом экране покажут фильмы челябинских молодых режиссеров — выпускников кафедры режиссуры кино и телевидения ЧГИК.



В программе восемь фильмов о жизни, любви, смерти и человечности. Четыре игровые и четыре документальные ленты по 10—20 минут. Вот те, что показались нам особенно интересными:

Псевдодокументальный фильм «Ржавчина» Никиты Вахнина — история о мире, где не существует меньшинств. Единственные, кого без причины ненавидит общественность, — люди с рыжими волосами. Это фильм об абсурдной ненависти, которая основана на отличии от большинства, и, к сожалению, фильм не совсем фантастика.

«Лицом к лицу» режиссера Бориса Кана — документальный фильм о пластическом гримере Елене Рубцовой, которая создает силиконовые протезы, заменяющие людям части тела.

«Дорога на свалку» Георгия Ромаша — картина, которая на первый взгляд выглядит нелепо. Это история о некоем Иннокентии, который выработал привычку каждый день выносить мусор. Но однажды все мусорки пропадают из города, и герой отправляется в путешествие на свалку.

Короткий метр «Очень плохой» Сони Стерлиговой — фильм о молодом режиссере Николае Борисове, который решает создать свой «Очень Плохой Театр», чтобы экспериментировать с формой и содержанием, и основан он на реально существующем режиссере и его «плохом театре».

После просмотра пройдет открытое обсуждение фильмов. Модерировать диалог будет Денис Стрельцов, доцент кафедры режиссуры кино и телевидения Челябинского государственного института культуры.

Начало показа 27 июня в 18:00 в кинотеатре им. А. С. Пушкина. Вход бесплатный, но нужно записаться по ссылке.

Напомним, недавно в Челябинске завершился кинофорум «100 киношников Урала», на нем участники объединялись в съемочные группы и в экстремально короткий срок, за три дня, снимали документальные фильмы.