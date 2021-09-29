Пластический гример из Челябинска создает экзопротезы для людей без ушей и пальцев

Десять лет девушка делала маски и муляжи для кино и театра. Теперь она помогает людям с инвалидностью



Пятилетняя Саша Каурова сидит на стуле, беспечно болтая ногами, пока мастер Лена Рубцова осторожно приклеивает ей... ухо. Саша родилась с синдромом Гольденхара, из-за этого у нее нет правой ушной раковины. И Лена изготовила ей искусственное ухо из силикона.



Приклеив его, мастер придирчиво смотрит на свою работу. Саше ушко нравится, девочка его не сдирает. Только время от времени аккуратно дотрагивается до края силиконовой мочки, проверяя, все ли на месте.



Лена делала ухо около месяца. Лепила, формовала, заливала форму силиконом, смотрела на результат и, недовольная, переделывала вновь. Все-таки это была одна из ее первых работ в области анапластологии — так называется направление протезирования, когда с помощью силикона создают реалистичные накладки и протезы вместо отсутствующих или деформированных частей тела.

Из пластического гримера — в протезисты

До анапластологии Лена больше десяти лет работала в Челябинске пластическим гримером: делала грим для зомби, силиконовые маски монстров, муляжи человеческих органов. Лена часто сотрудничала с театрами и кинорежиссерами — с помощью грима она может превратить молодого парня в старика или загримировать красавицу в страшную ведьму. С ее мастерством девушка могла бы сделать карьеру на крупных киностудиях, где требуется «сложносочиненный» грим.

Елена Рубцова десять лет работала пластическим гримером

О применении своих навыков в области протезирования Лена даже не задумывалась, пока год назад ей не позвонили с вопросом: «Вы можете сделать силиконовый нос?» Речь шла не о крючковатом носе для колдуньи в спектакле, а о носе для дедушки, который потерял часть лица из-за рака.

История с протезированием началась для Лены со звонка. На другом конце провода ее спросили: «Вы можете сделать нос для дедушки?»



Звонили с кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии ЮУГМУ. Кафедра работает на базе стоматологии «Скиф», где занимаются в том числе челюстно-лицевым протезированием. Специалисты изготавливают протезы зубов, губ и других частей рта. А вот протезы с имитацией кожи делали крайне редко, так как в городе просто нет нужных специалистов.

«Передать кожные покровы на протезе очень сложно. Нужно учитывать не только цвет, но и структуру кожи и понимать, как протез фиксировать. О Лене мы узнали случайно, через общих знакомых. До нее у нас просто не было такого специалиста, который мог бы делать экзопротезы. В данный момент Лена является единственным человеком в Челябинске, который этим занимается», — прокомментировала Первому областному информационному агентству доктор медицинских наук, стоматолог и профессор кафедры ЮУГМУ Наталья Нуриева.

Дедушка без носа

На кафедре Лене предложили сделать накладной нос для дедушки. Мужчина лишился органа после перенесенной онкологии. Травма так страшно обезобразила лицо, что тяжело было даже выйти в таком виде на улицу (по этическим причинам мы не можем опубликовать снимки).

Как выглядит дедушка без накладки, можно понять по гипсовому слепку его лица

Лена согласилась помочь. Через несколько месяцев протез был готов. На его примерке мужчина, взглянув в зеркало, не сдержал эмоции и заплакал — накладной нос отлично сел, будто это его собственный.

«Я никогда не задумывалась о том, что я могу делать не грим, а протезы для людей. Хотя эта тема всегда была рядом со мной. У моего папы нет нескольких пальцев на ноге. Но я этого как-то не замечала. Может быть, попробую сделать и пальцы», — рассказала Лена.

Искусственный нос крепится на лицо с помощью очков

У пластического гримера и анапластолога много общего — по крайне мере, технология создания косметических протезов и муляжей одинаковая. Разница лишь в материале, который использует мастер. Для косметического протеза требуется редкий сертифицированный силикон, достать который в России сложно.

«Нужно понимать, что пластический грим — это одноразовые накладки. Их наклеил, а через несколько часов снял и выкинул. При создании косметических протезов первого класса безопасности требуется сертифицированный силикон, который прошел все нужные экспертизы и проверки. В России только один поставщик такого материала», — рассказывает Елена.

Маленькая Саша и ее ушко

— Когда я только родила Сашу, акушеры меня спросили: «А вы знаете, что у вас дочь без уха?» Для меня это был шок, предварительные обследования ничего такого не показывали. Я несколько дней рыдала. Дочке поставили синдром Гольденхара — результат генетического сбоя. К счастью, потом выяснилось, что это не отразилось на умственных способностях — у Саши нет задержек в развитии, — рассказывает мама Дина Коурова.

Саша родилась без правой ушной раковины

При создании ушка для девочки Саши Лена сначала сделала слепок неразвитого уха. Все процедуры проводили в стоматологии «Скиф», создание протезов и накладок курирует доктор медицинских наук Наталья Нуриева. Ориентируясь на форму здорового уха, Лена в своей мастерской слепила вручную недостающую раковину. Потом формовала ееё и заливала уже силиконом, разведенным с цветным пигментом. Готовое ушко надо было красить — мастер аккуратно нарисовала капилляры и мелкие вены.

«Обычно экзопротезы делают с применением 3D-технологий. Но то, что делает Лена, — намного лучше. Ни один принтер не сделает нос, ухо или подбородок так реалистично, как может сделать профессиональный скульптор. Несмотря на то что Лена только год работает с протезами, уже ясно видно — у нее большое будущее»,— считает протезист Наталья Нуриева.

С новым ухом пятилетняя Саша ходит уже несколько месяцев. Утром его приклеивает мама, и с ним девочка отправляется в детский садик или на танцы. В первый день носки ребенок побежал хвастаться ухом подругам, будто новеньким украшением. В детском саду необычную девочку не обижают, она ходит в группу вместе со здоровыми детьми. Но мама переживает, что в школе ситуация может измениться.

«Мы потихоньку готовимся к первому классу. Пойдем не в специализированную школу, в обычную. И поэтому ушко может пригодиться. Когда дети подрастают, они четче видят различия и могут быть очень злыми. Нам уже предлагали сделать пластическую операцию в Москве по восстановлению уха из кусков кожи. Но результаты таких операций меня не устраивают. Ухо выглядит как пельмень, неестественно. Если Саша захочет, ей сделают операцию. А пока нам хватает протеза», — рассказывает мама Дина.

Силиконовое ушко выглядит в точности как настоящее

Протез Саша сможет носить в течение года. Когда ребенок подрастет, накладку нужно будет менять. А пока силиконовое ухо можно даже проколоть и вставить в него небольшую сережку — чтобы носить украшения, как мама и бабушка.

«Мне хочется снять фильм»

Лена работает с экзопротезами только год, и про ее работу узнает все больше специалистов медицинской сферы. С мастером уже связались глазные протезисты и предложили сделать кожу вокруг глаза, которая крепится к искусственному хрусталику. Кроме того, в планах — изготовить протез подбородка и пальцев.

Знакомясь с пациентами и всей душой сочувствуя им, Лена понимает, что ее профессия перешла на новый уровень. Теперь в ее силах не просто создать образ для кино, но и помочь людям с увечьями начать жить заново и без страха выходить на улицу.

«Мне иногда кажется, что людей без уха, без носа, без кисти общество воспринимает как монстров. Их боятся словно прокаженных. Забывают, что это обычные люди. У каждого из них своя история, достаточно грустная. Мне бы хотелось эти истории рассказать. Если удастся, снять документальный фильм о них», — признается Лена Рубцова.