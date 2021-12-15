В Челябинске выступил японский дирижер Кеничи Симура

Южно-Уральский симфонический оркестр исполнил на сцене саундтреки из аниме и компьютерных игр

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15 декабря в Челябинской филармонии выступил японский дирижер Кеничи Симура. Под его руководством Южно-Уральский симфонический оркестр и Камерный хор имени В. Михальченко исполнили музыку из компьютерных игр и аниме. На концертах Симуры в Челябинске всегда полный зал, поэтому за день в филармонии отыграли два концерта подряд.







«Во всем мире очень много поклонников музыки из игр и аниме, особенно в последние двадцать лет. Этот проект появился семь лет назад, потому что в России прекрасные музыканты, а слушатели очень любят такую музыку», — поделился маэстро Кеничи Симура.

В филармонии оркестр сыграл музыку из разных аниме: «Тёмный дворецкий«, «Стальной алхимик», «Атака титанов» и других.

Концерт привлек внимание молодежи, что бывает не так часто в Челябинской филармонии: зрителей до 21 года было намного больше, чем обычно.





Сам музыкант был уверен в том, что концерт пройдет хорошо, и хвалил местный оркестр.

Дирижер не говорит на русском языке, поэтому все общение с маэстро строилось через переводчика.





«Я работал с более чем с тридцатью оркестрами в России, и, можно сказать, что Россия — столица искусства. Через каждого музыканта чувствуются традиции и история страны. Очень заметен национальный аккорд и, как это по-японски, «цвет звука», — считает дирижер.

На концерте «Музыка компьютерных игр и аниме» вокальные партии Камерного хора слились в единую феерию звука, которой маэстро Кеничи Симура виртуозно и эмоционально управлял широкими взмахами рук.





Музыка звучала узнаваемо, но уже знакомые композиции из культовых аниме и игры представали в ином свете и звучании.

Кеничи Симура подписал с Челябинской филармонией соглашение и стал главным приглашенным дирижером Южно-Уральского симфонического оркестра.