Тизер челябинского фильма «Призрак в доспехах» опубликовали в Сети

Фанатскую короткометражку планируют выпустить в марте 2022 года

В Челябинске снимают фанатский фильм по аниме «Призрак в доспехах». На днях в Сети опубликовали тизер короткометражки. По словам режиссера Романа Прецера (начальника отдела маркетинга «Молодёжного театра»), большая часть съемок уже завершена, отснять осталось несколько массовых сцен. Лента будет готова к марту 2022 года.

Фильм «Призрак в доспехах: нападение на 9-й отдел» будет на японском языке, как и оригинальное аниме. Для озвучки пригласили носителей языка. Главную роль — офицера-киборга Мотоку Кусанаги — играет челябинская актриса Екатерина Писарева, одна из основательниц Mini Театра. Чтобы подготовиться к роли, девушка несколько месяцев посещала занятия по восточным единоборствам.

Сюжет не повторяет оригинального «Призрака в доспехах», но фанаты увидят множество отсылок к знакомым сценам. Авторы через фильм попробуют провести исследование современной киберреальности и показать, что может нас ждать в будущем.



«Оригинальный «Призрак в доспехах» — произведение трансгуманистическое, т. е. задаётся вопросом сохранения человеческого внутри искусственной реальности. Сегодня, спустя 30 лет, мы вовлекаемся в эту искусственную реальность все больше и наш проводник в ней — экран. Наше восприятие сегодня основано, во многом, на взгляде на картинку. Наше зрение — «картинка в картинке» по сути. Мы снимаем фильм о том, что будет, если кто-то захватит контроль над нашей картинкой, и отличить собственное зрение (и видение) от кем-то созданной картинки будет уже невозможно», — объяснил Роман Прецер Первому областному информагентству.

На фото Роман Прецер



Съемки проходили в челябинских локациях с японским колоритом. Например, несколько съемочных дней (а точнее, ночей) команда провела в ресторане «Дзёдо» в ТРК «Фокус» и в зале в японском стиле спа-комплекса «Авокадо».

«Мы взяли локации как некий планшет и совершили очень основательную дизайн-переработку всего пространства. Выбрали пространства города, где присутствуют азиатские мотивы, и уже и уже сами придавали им футуристический вид, лишали их узнаваемых черт», — рассказал Роман Прецер Первому областному информагентству.

Хронометраж фильма 20—25 минут. В картинке будет анимация и компьютерная графика, с этим автором поможет челябинская студия «ВидимоНевидимо». Бюджет картины — около миллиона рублей.