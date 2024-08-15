В Челябинске проведут фестиваль-конкурс патриотической песни «Уральская земля»

Его проведут в поддержку участников СВО и их семей

В челябинском Парке Гагарина 20 и 21 августа состоится II областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Уральская земля». Солисты и творческие коллективы представят свои конкурсные композиции, лучшие из них выступят в финале проекта, а завершающим аккордом фестиваля станет Гала-концерт. В этом году мероприятие проводится в поддержку участников СВО, сообщают организаторы фестиваля.

Областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Уральская земля» будет проведен во второй раз. В этом году площадкой для проведения мероприятия станет летняя эстрада ЦПКиО им. Ю. Гагарина. Здесь 20 августа состоится торжественное открытие фестиваля, а 21 августа начнется конкурсные прослушивания финалистов конкурса.

«На одной сцене выступят 36 финалистов фестиваля-конкурса — это солисты, творческие коллективы (ансамбли и хоры) из разных уголков области. У них будет прекрасная возможность заявить о себе, побороться за победу в конкурсе», — сообщают организаторы фестиваля.

Оценивать выступления конкурсантов будет экспертный состав жюри, в состав которого войдут заслуженные деятели культуры и искусства, народные артисты РФ. Завершением фестиваля станет праздничный Гала-концерт, который проведут в День офицера России и Дня государственного флага России. Он начнется 21 августа в 18:00.

В прямом эфире посмотреть концерт можно в социальной сети Вконтакте на официальном аккаунте организаторов фестиваля. По его окончании, в 20:00 состоится церемония награждения, где станут известны имена победителей и обладателей Гран-при. Кроме того, по итогам интернет-голосования будет вручен специальный приз. Финальным аккордом фестиваля станет выступление приглашенных артистов: группы «Баян Позитив» и вокальный проект «Status-Men».

Отметим, что Фестиваль является благотворительным и реализуется за счет средств исполнительной дирекции фестиваля — конкурса «Уральская земля», партнеров, благотворителей и меценатов. Участие в конкурсе и посещение концерта бесплатно для всех желающих. Основной задачей фестиваля является поддержка наших соотечественников, которые находятся в зоне боевых действий СВО и тех, кто проходит лечение и реабилитацию в военных госпиталях.

Возрастное ограничение: 12+