В Челябинске пройдет международный джазовый фестиваль

Среди гостей — пианист Олег Аккуратов

Музыканты из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и даже Финляндии пройдут по центральным улицам Челябинска с ярким стрит-парадом, а позже исполнят свои хиты в отелях, магазинах и концертных залах города. Все потому, что столица Южного Урала примет XXIII Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». Об этом рассказали в Челябинской государственной филармонии.

Праздничные мероприятия растянутся почти на две недели, с 24 августа по 5 сентября. За это время для жителей Челябинска, Златоуста, Озерска и Аши споют и сыграют в самых неожиданных локациях города, проведут творческие мастер-классы, лекции и выставки.

«Международный джазовый фестиваль — одно из самых ярких и значимых событий в регионе. К нам приезжают джазовые звезды первой величины, а также талантливые музыканты из разных уголков России. Особенность фестиваля „Какой удивительный мир“ — показать многообразие стилей и направлений в джазовой музыке. Здесь каждый сможет открыть для себя новые музыкальные грани, „окунувшись“ в море джазовых мелодий», — поделились в филармонии.

Самые яркие мероприятия запланированы в Челябинске на 1 сентября: на Кировке проведут традиционный стрит-парад с участием музыкантов, актеров и танцоров, в Арт-сквере на набережной реки Миасс состоится джазовый марафон Уральского духового оркестра, квартета Михаила Варенова, джазовых групп и ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко». Проект Kickin’ Jass Orkestra также выступит в ТРК «Алмаз», а «Уральский диксиленд» — на «Белом рынке». В этот же день инструментальное трио Pro Vans и акустический проект Евгения Гуренкo Monologi сыграют на летней эстраде Исторического музея Южного Урала. Завершится день в ресторане Paulaner Brauhaus «Концерт-джем-сейшеном» с участием квартета Родиона Грищенко, Софии Ацбеха-Негга, Kickin’ Jass Orkestra и «Уральского диксиленда Игоря Бурко».

На следующий день, 2 сентября, в отеле «Малахит» пройдет дискуссия «Джаз идет в народ. Развитие фестивального движения в современной России», затем — выступление пианиста Олега Аккуратова, Государственного симфонического оркестра Челябинской области и группы The Joys на сцене зала имени Сергея Прокофьева.

Во вторник, 3 сентября, для челябинцев проведут мастер-класс по джазовой импровизации и ритмике и концерты АРТ-ансамбля Тима Дорофеева, Andrei Kondakov Electric Project и исполнительницы из Финляндии Markomallow.

Завершится фестиваль 4 сентября концертом с участием квартета Родиона Грищенко, Софии Ацбеха-Негга, Мариам Мерабовой и ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко».

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