В Челябинске пройдет фестиваль медиаискусства «Скрябин»

Инсталляции и перформансы пройдут на трех площадках города

В конце августа в Челябинске впервые состоится фестиваль современного искусства и культуры будущего «Скрябин». Мероприятие на один вечер окунет горожан в современные арт-течения и соединит цифровую «живопись», музыку, игру света и цвета, танец и вокал.

По словам организаторов, «Скрябин» — попытка осмыслить русское искусство через современные технологии и приобщить челябинцев к культуре будущего. Фестиваль будет знакомить с современными направлениями медиаискусства и синтезом современности и классики.

«Александр Николаевич Скрябин — это великий русский композитор конца XIX — начала XX века, который одним из первых предпринял попытки реализации „искусства будущего“. Он искренне верил и развивал свою концепцию о том, что в будущем искусство не будет представлять собой отдельные виды, а сольется воедино, станет сильнейшим синтезом», — объясняют организаторы выбор названия для фестиваля.

Площадками фестиваля станут три достопримечательности города: Театр оперы и балета, Кировка и органный зал «Родина». Так, оперный станет хостом для цифровых рисунков: медиахудожники попытаются воссоздать на фасаде здания образ музыкальной поэмы «Прометей» Скрябина. По центру пешеходной Кировки, где раньше располагалась «Луна», представят аудиовизуальную инсталляцию. В сквере у органного зала современные авторы покажут на светодиодном холсте площадью 169 квадратных метров картины Врубеля, Кузнецова и других известных символистов.

Мероприятие пройдет 24 августа. Начало шоу — в 20 часов.