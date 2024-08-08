Дети из Челябинской области выступили в Китае на международном фестивале

В делегацию вошли 24 человека

В городе Тяньцзинь на севере Китая прошел Международный фестиваль детского творчества, на котором выступили юные артисты из Челябинской области. Они представили две программы: совместные групповые вокально-хореографические номера в стилизованном фольклорном стиле и современном эстрадно-джазовом исполнении. Ребята выходили на сцену ежедневно на разных площадках, сообщили в пресс-службе фонда «Андрюша».



В фестивале приняли участие 1200 детей из разных стран мира. Делегация из 24 южноуральцев включила в себя вокалистов и танцоров, лауреатов и «золотой фонд» премии «Андрюша» — вокальную студию «Мы звезды», а также коллектив хореографической студии «Фантазия».

Цель фестиваля — выстроить связь между представителями юного поколения со всего мира.

«Благодаря творческим обменам мы можем улучшить наше взаимопонимание. Я думаю, что это не только хороший шанс укрепить дружбу и доверие друг к другу, но и расширить представление этих ребят о мире. Важно, что налаживание связей происходит в таком восприимчивом возрасте», — отметил директор Бюро иностранных дел города Тяньцзинь Луань Цзяньчжан.

Для ребят организовали экскурсию по Тяньцзиню, на Великую Китайскую стену и в столицу Китая — Пекин.

Педагоги отметили атмосферу доброжелательности, творчества и любви на фестивале. Ребята разговаривали на разных языках, но понимали друг друга.

«Очень здорово, что дети из разных стран общаются и взаимодействуют друг с другом! Я считаю, что эта поездка сыграла огромную роль для моего личного развития», — сказала участница ансамбля «Мы звезды» Жанель Игимбаева.

Как отметили в пресс-службе фонда, подобный фестиваль может пройти в Челябинске — педагоги подписали соглашение с организаторами события о международном культурном обмене.