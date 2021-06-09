Во всем виноват ретроградный Меркурий: как в Челябинске открылась эковыставка «Первая пластиковая»

Рассказываем, кто превратил пыльный торговый склад в выставочную площадку и причем здесь министерство экологии

В гулком двухэтажном здании на ул. Братьев Кашириных близ «Зеленого рынка» теперь кипит экологическая жизнь. Здесь разместился GoGreen Center — экологический девелоперский проект, участниками которого стали популярные «зеленые» инициативы вроде «Разделяйки» и Zero Waste. Под одной крышей всех собрал Дмитрий Закарлюкин, председатель Совета челябинской региональной общественной организации развития экологической культуры «Сделаем».





«Я уверен, что на этой площадке нам удастся реализовать основные принципы zero waste. Я говорю о переосмыслении потребления, вторичном использовании, сортировке и переработке мусора. В Челябинской области достаточно мощностей, чтобы перерабатывать 40% всех отходов. Очень рад, что наш министр бывал на акциях по раздельному сбору отходов и министерство экологии региона с нами», — заряжен идеей Дмитрий Закарлюкин.





В рамках открытия в центре презентовали эковыставку «Первая пластиковая. Планета, на которой мы живем». Акция стала возможной при активной поддержке министерства экологии и общественной палаты Челябинской области. Проект екатеринбургских художников объединения Postart union выставлялся в разных городах Урала, но для Челябинска организаторы устроили open call, собрав заявки от художников со всего мира. Так появились фотопрезентации художников из Великобритании, Украины и даже Киргизии.





В экспонатах — вещи из спекшегося пластика, текстильный монстр, радиоактивные игроки в шахматы и вечно во всем виноватый ретроградный Меркурий, кресло-мешок из фантиков и пакет с пакетами. Начинается выставка большим плакатом, который стекает со стены на пол фотозоной. На нем черные и красные надписи «венец тварения» (это авторский текст) и «саморазрушение». Дальше экскурсию можно продолжить с аудиогидом, для этого есть QR-код и нумерация.

Не мой мусор, но моя планета

Для первых гостей выставку провели авторы — художницы Анжела Чева, Татьяна Голева и Анастасия Пищугина. Они рассказывали об улитках и неразлагающемся мусоре, человеческой мечте и медитации, пластиковых цветах и сгоревших лесах. Гости переходили от рыболовной сети с мусором к панно с ракушками, которые заменяются крышками, и манекену в одежных лейблах. Работы на грани живописи и пэчворка, коллажа и перформанса.





Каждый из экспонатов может послужить образчиком экологического и культурного наследия. Например, гербарий, собранный в одном из парков Екатеринбурга, где среди папоротников и клевера заботливо сохранены фантики, кусочки пластиковых стаканчиков и бутылочные пробки. Вспомнился сразу рассказ Дмитрия Закарлюкина, который представил гостям своих детей и подчеркнул, что отношение к потреблению и окружающей среде закладывается с детства. Так что Дмитрий уже стал заложником своих принципов, когда его дети помогают собирать мусор и даже если очень куда-то торопятся, не пожалеют времени, чтобы поднять чужую упаковку от чипсов или пластиковую бутылку.



Это неоновая надпись на черной стене, в самом финале выставки

Есть на экспозиции и лаунж-зоны, где можно посидеть в кресле-мешке из мусора, подмигнуть соседям — светящимся человечкам, а потом посмотреть и послушать море.

«Я рада, что нам удалось разместить выставку в таком подходящем месте. Здорово, что в ближайший месяц у челябинцев есть возможность не просто посмотреть на творческие проекты, но и познакомиться с принципами zero waste. И здорово, что мы дополнили выставку работами новых авторов. Наверное, мы даже оставим open call открытым, чтобы наша выставка оставалась живой, переменчивой. Все-таки она не консервная банка, а социальный проект, важной частью которого является коммуникация. Мы не называем точных сроков выставки, может, месяц. А может, „Первая пластиковая“ поедет туда, где ей будут так же рады, как в Челябинске», — делится эмоциями Анжела Чева.





К слову, мы точно знаем, где в этом году еще будет экспонироваться «Первая пластиковая. Планета, на которой мы живем». На открытии побывал Алексей Опейкин, заведующий выставочным отделом Исторического музея. Он отметил, что выставка очень интересная и будет здорово, если экспозицию удастся вписать в программу фестиваля «Дебаркадер», который традиционно музей проводит осенью.





Часть экспонатов выставки «Первая пластиковая» выполнены из сырья, предоставленного переработчиком «Втор-Ком». Но у организаторов была идея созвать челябинских художников на выставку заранее и предложить альтернативный вариант.

«Go Green Centr для выставки выбран не случайно. Во-первых, это очень идейное и экологически заряженное пространство. А во-вторых, на первом этаже — „Разделяйка“, куда люди приносят перерабатываемое сырье. И мы предлагали челябинским художникам сделать экспонаты прямо здесь. Но пока никто не откликнулся», — уточняет Евгений Андреев, советник председателя Общественной палаты Челябинской области и организатор выставки.





Министерство экологии планирует устраивать в рамках выставки школьные лекции, экологи и активисты будут проводить мастер-классы, образовательные киносеансы и даже экорейвы.

«Министерство активно поддерживает подобные экологические инициативы, вместе с нами в области работает более ста тысяч волонтеров. Go Green Center — это место притяжения людей, площадка для экологического просвещения, мы с радостью участвуем в подобном проекте», — поддержал открытие центра Виталий Безруков, заместитель министра экологии по Челябинской области.





Выставка в Go Green Center работает с 10 утра и 20 вечера, вход на нее свободный, аудиогид бесплатный, а в помещении всегда стоит кулер с водой. Только не забудьте свою бутылку или стакан, одноразовых здесь нет — это не в правилах zero waste.