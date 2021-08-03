Духота и очень творческое комьюнити: как прошел фестиваль челябинской культуры «Ктогород»

На фестивале ввели внутреннюю валюту «ктоины», но не смогли помочь гостям спастись от жары



В Челябинске состоялся фестиваль творческого комьюнити и культуры «Ктогород». Горожан пригласили посетить мастер-классы по созданию коллажей из ткани, увидеть спектакли и изучить выставку от челябинских художников и фотографов. Подобный фестиваль впервые организовала галерея «Клоповник» совместно с GoGreenCenter.

Автор фото — Ольга Шаханская

Фестиваль развернулся на втором этаже GoGreenCenter. Пространство решили превратить в мини-город, и поэтому названия для каждой зоны придумали соответствующие: зона «площадь», зона «метро», зона «парк», зона «ктоворкинг». Театр захватил площадку «метро» — до пяти часов шел спектакль «Хемингуэй против Фицджеральда» и мастер-класс по сторителлингу. В «парке» провели фотокросс и поэтический баттл «Дядя Слэм».

Автор фото — Ольга Шаханская



Основное действо происходило, как и в любом большом городе, на «площади». Участники разучивали новые движения на мастер-классе от студии Deep Vision, играли в крокодила с экспериментальным театром «Тятр» и рисовали скетчи с Ириной Климовой.

Автор фото — Ольга Шаханская

«Став ненадолго жителем „Ктогорода“, я открыла себя вновь. Этот фестиваль неописуем — настолько там было красочно, безумно интересно и настолько сильно творчество било из всех уголков площадки. Ничего не проходит бесследно, особенно такие масштабные мероприятия»,

— пишет о «Ктогороде» пользователь под ником _fincherrr.

«Мы не загоняли людей в рамки, ктоины — это просто игра, кто-то „срывал банк“ и собирал их все, а кто-то раздавал, так как не видел в них смысла. Подключилась даже ярмарка. Изначально мы думали, что на ярмарке будут действовать только рубли. Но ктоины проникли и к ним, и продавцы выставили несколько товаров, которые можно было купить за „ктоины“. Это очень порадовало»,

— пояснил организатор «Ктогорода» Намор Вотилав.



Улицы «города» украсил местный стрит-арт — галерея художников. Работы на грани вандализма и абстракционизма: экспериментальные плакаты, состоящие из хаотичных мазков кистью по бумаге, яркие холсты с кляксами, напоминающие о тестах Роршаха, и зарисовки из челябинских маршруток.Мультидисциплинарный художник Маша Кириллова подготовила целую инсталляцию — объемную сканографию. Сканография — это создание коллажей с помощью печати и сканирования. На изображение девушка транслировала видео с проектора, и получилась странная абстракция, напоминающая о космосе.Внутри фестиваля действовала внутренняя валюта: рубли заменили на выдуманные ктоины. За ктоины гости могли попасть на мастер-классы, взять напиток в баре и даже купить небольшой сувенир на ярмарке. Такая креативная экономика должна была показать, что для творчества нужно топливо. Рубли на ктоины обменивали на входе: за билет в 400 рублей выдавали 2 000 ктоинов. На мастер-классах ктоины можно было заработать, а потом обменять их на купоны в челябинские кафе или галереи.

Автор фото — Ольга Шаханская

На ярмарке собрали десятки магазинчиков авторских товаров, одним из самых заметных проектов был PPlastic.chel. Участники проекта продавали сумки и кошельки из переработанного пластика, а также показывали, как бутылки превращают во вторсырье. Пластиковый стаканчик опускается в специальную машину, измельчается, а потом с помощью пресса кашу превращают в пластиковую плитку.

Автор фото — Ольга Шаханская

«Максимально душное, грязное, пыльное место, в котором было некомфортно находиться⁣⁣. Цена за входной билет 300—500₽. За эту цену вы можете принудительно испытать на себе средневековую бдсм-практику агрессивного маркетинга, когда на входе у вас заберут воду, чтобы вы покупали напитки внутри. Заморить жаждой в душном помещении, чтобы вынудить заплатить дополнительные деньги за воду. Как радоваться местному творчеству, если все мои мысли были только о том, чем бы подышать и как бы попить⁣»,

⁣⁣— возмущается пользователь под ником veca_rony.



«Очень живое место, много молодых творческих людей, но с кондишином было плохо!»

— подтверждает другой гость Дмитрий Буната.

«Да, день был жаркий, и в помещении было душно. Хотя самой важной проблемой стало то, что мы не могли занять сразу всех присутствующих людей. Места на мастер-классах и других площадках были заняты, люди просто гуляли по коридорам. Мы уже обсудили это и в следующий раз хотим сделать больше активностей»,

— рассказывает организатор фестиваля Намор Вотилав.





Желающих попасть на фестиваль оказалось немало: пришло порядка 500 человек. Как признаются организаторы, они не ожидали наплыва и из-за этого возникло немало сложностей. На входе образовалась длинная очередь, на мероприятии не хватало мест. Но основная часть претензий касается именно помещения GoGreenCenter на ул. Братьев Кашириных, 55.Организаторы не отрицают, что с их стороны было совершено немало ошибок. Но главной проблемой считают не духоту, а количество мастер-классов.Завершился фестиваль концертом челябинских и екатеринбургских команд, их сета ждали многие участники. Публику раскачала команда «Внимание, брусника» и дуэт «Раздор!». Вечеринка продолжалась до глубокой ночи.Организаторы считают, что фестиваль в целом удался и стал одним из самых ярких событий за выходные. Но мнения посетителей сильно разнятся: кто-то в восторге от «Ктогорода», но некоторые все-таки напоминают, что за билет в 400 рублей можно было создать чуть больше комфорта для гостей.