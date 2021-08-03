Автор фото — Ольга ШаханскаяФестиваль развернулся на втором этаже GoGreenCenter. Пространство решили превратить в мини-город, и поэтому названия для каждой зоны придумали соответствующие: зона «площадь», зона «метро», зона «парк», зона «ктоворкинг». Театр захватил площадку «метро» — до пяти часов шел спектакль «Хемингуэй против Фицджеральда» и мастер-класс по сторителлингу. В «парке» провели фотокросс и поэтический баттл «Дядя Слэм».
Автор фото — Ольга Шаханская
Автор фото — Ольга ШаханскаяУлицы «города» украсил местный стрит-арт — галерея художников. Работы на грани вандализма и абстракционизма: экспериментальные плакаты, состоящие из хаотичных мазков кистью по бумаге, яркие холсты с кляксами, напоминающие о тестах Роршаха, и зарисовки из челябинских маршруток.
Мультидисциплинарный художник Маша Кириллова подготовила целую инсталляцию — объемную сканографию. Сканография — это создание коллажей с помощью печати и сканирования. На изображение девушка транслировала видео с проектора, и получилась странная абстракция, напоминающая о космосе.
«Став ненадолго жителем „Ктогорода“, я открыла себя вновь. Этот фестиваль неописуем — настолько там было красочно, безумно интересно и настолько сильно творчество било из всех уголков площадки. Ничего не проходит бесследно, особенно такие масштабные мероприятия», — пишет о «Ктогороде» пользователь под ником _fincherrr.
Внутри фестиваля действовала внутренняя валюта: рубли заменили на выдуманные ктоины. За ктоины гости могли попасть на мастер-классы, взять напиток в баре и даже купить небольшой сувенир на ярмарке. Такая креативная экономика должна была показать, что для творчества нужно топливо. Рубли на ктоины обменивали на входе: за билет в 400 рублей выдавали 2 000 ктоинов. На мастер-классах ктоины можно было заработать, а потом обменять их на купоны в челябинские кафе или галереи.
«Мы не загоняли людей в рамки, ктоины — это просто игра, кто-то „срывал банк“ и собирал их все, а кто-то раздавал, так как не видел в них смысла. Подключилась даже ярмарка. Изначально мы думали, что на ярмарке будут действовать только рубли. Но ктоины проникли и к ним, и продавцы выставили несколько товаров, которые можно было купить за „ктоины“. Это очень порадовало», — пояснил организатор «Ктогорода» Намор Вотилав.
Автор фото — Ольга ШаханскаяНа ярмарке собрали десятки магазинчиков авторских товаров, одним из самых заметных проектов был PPlastic.chel. Участники проекта продавали сумки и кошельки из переработанного пластика, а также показывали, как бутылки превращают во вторсырье. Пластиковый стаканчик опускается в специальную машину, измельчается, а потом с помощью пресса кашу превращают в пластиковую плитку.
Автор фото — Ольга ШаханскаяЖелающих попасть на фестиваль оказалось немало: пришло порядка 500 человек. Как признаются организаторы, они не ожидали наплыва и из-за этого возникло немало сложностей. На входе образовалась длинная очередь, на мероприятии не хватало мест. Но основная часть претензий касается именно помещения GoGreenCenter на ул. Братьев Кашириных, 55.
«Максимально душное, грязное, пыльное место, в котором было некомфортно находиться. Цена за входной билет 300—500₽. За эту цену вы можете принудительно испытать на себе средневековую бдсм-практику агрессивного маркетинга, когда на входе у вас заберут воду, чтобы вы покупали напитки внутри. Заморить жаждой в душном помещении, чтобы вынудить заплатить дополнительные деньги за воду. Как радоваться местному творчеству, если все мои мысли были только о том, чем бы подышать и как бы попить», — возмущается пользователь под ником veca_rony.
«Очень живое место, много молодых творческих людей, но с кондишином было плохо!»— подтверждает другой гость Дмитрий Буната.
Организаторы не отрицают, что с их стороны было совершено немало ошибок. Но главной проблемой считают не духоту, а количество мастер-классов.
«Да, день был жаркий, и в помещении было душно. Хотя самой важной проблемой стало то, что мы не могли занять сразу всех присутствующих людей. Места на мастер-классах и других площадках были заняты, люди просто гуляли по коридорам. Мы уже обсудили это и в следующий раз хотим сделать больше активностей»,— рассказывает организатор фестиваля Намор Вотилав.
Завершился фестиваль концертом челябинских и екатеринбургских команд, их сета ждали многие участники. Публику раскачала команда «Внимание, брусника» и дуэт «Раздор!». Вечеринка продолжалась до глубокой ночи.
Организаторы считают, что фестиваль в целом удался и стал одним из самых ярких событий за выходные. Но мнения посетителей сильно разнятся: кто-то в восторге от «Ктогорода», но некоторые все-таки напоминают, что за билет в 400 рублей можно было создать чуть больше комфорта для гостей.