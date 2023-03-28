В Челябинске появится площадь Искусств

В ближайшее время так переименуют площадь Ярославского

В Челябинске площадь Ярославского, перед Театром оперы и балета, переименуют в площадь Искусств. Эту идею предложил коллектив театра, а депутаты городской думы поддержали единогласно.

В обращении сотрудников театра в качестве аргументов указывается, что по периметру площади находится сразу несколько знаковых учреждений культуры: помимо театра здесь есть филармония, залы Музея искусств, школа искусств. А совсем неподалеку — зал камерной и органной музыки «Родина», Камерный театр и даже управление культуры города.

Напомним, площадь носила имя большевика Ярославского 90 лет: это он в 1932 году вынес роковой приговор Христорождественскому собору на Соборной площади. Теперь там Театр оперы и балета.

Переименование площади произойдет в ближайшее время, также будут заменены таблички общественного транспорта.

Добавим, что в 2018 году площадь уже пытались переименовать. К саммитам ШОС и БРИКС общественники предлагали сменить название на площадь Международного Сотрудничества. Или вернуть месту историческое наименование. А еще рассматривались варианты Христорождественская площадь или... площадь Искусств. Но тогда городские власти не нашли весомых доводов, чтобы инициировать процесс.

Ранее челябинский 3D-художник Андрей Филатов на видео вернул площади ее исторический вид.