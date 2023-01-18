В современный Челябинск вписали разрушенный Христорождественский собор. В 3D

Храм снесли в 1932 году

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Челябинский 3D-художник Андрей Филатов по архивным фотографиям воссоздал в трехмерном пространстве Христорождественский собор, который снесли 91 год назад, и показал, как бы он выглядел в современном Челябинске.



В коротком видео автор вернул храм на свое историческое место — на площадь Ярославского (тогда она называлась Соборной). Автор смоделировал собор по архивным фотографиям, картинам художников и уменьшенной копии здания, которая хранится в Историческом музее Южного Урала.

«Около 10 часов ушло на моделинг, развертку, запекание текстур и заливание дома на скетчфаб. Кажется, что больше всего времени я потратил на поиск музыки и создание обложек для ютуба. На этот ролик ушло два рабочих дня», — так Андрей Филатов описал рабочий процесс.

Отметим, Христорождественский собор был первым в городе кафедральным собором в Исетской провинции (территория от реки Яик до реки Ай с центром в Челябинске) и главным православным храмом города. В 1931 году собор упразднили, а в 1932-м — снесли.

Рассмотреть собор со всех сторон можно в паблике D. U. H «ВКонтакте». Воссоздали здание только снаружи, интерьера у модели нет.