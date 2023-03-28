В Челябинске откроют выставку старинных костюмов

В экспозиции — подлинники, а не только отшитые по известным лекалам

В челябинском Центре историко-культурного наследия 31 марта откроется выставка старинных костюмов XIX—XX веков. Проект «Прогулки по Уфимской. Опыт исторической реконструкции» является частью научно-практической конференции ЧелГУ, но выставка будет доступна для просмотра всем желающим.

Часть экспонатов выставки — новодел. Это наряды, сшитые из современных тканей по лекалам, журналам мод, фотографиям и архивным описаниям одежды столетней давности. Но некоторые экземпляры — уникальные вещи, бережно хранившиеся больше века в частных коллекциях, шкафах и сундуках.

Гости выставки смогут увидеть, как одевались горожане на дневную прогулку в сад-остров, для чаепития в доме общественных собраний или похода на светский вечер. Будут представлены и костюмы ремесленников.

Все экспонаты на выставке созданы и принадлежат участникам студии исторических танцев «Гаттака», клубу исторической реконструкции «Серебряный единорог», а также мастерам исторического костюма и коллекционерам. Часть нарядов ежегодно «выгуливается» на балах, исторических пикниках и городских праздниках.

Выставка будет работать ежедневно до 30 апреля с 9:00 до 16:00 в зале на ул. Коммуны, 69. Если хотите, чтобы в прогулке по выставке вам компанию составил экскурсовод — позвоните заранее по тел. +7(351)220-06-53. Это бесплатно. Экскурсии в выходные проводятся только по предварительной записи. Возрастные ограничения проекта 0+.