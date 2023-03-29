В большом зале Детской филармонии 28 марта завершился музыкальный интенсив Академии Ларисы Долиной.
Осенью 2022 года Челябинская государственная филармония и Музыкальная академия подписали соглашение о сотрудничестве. Артистка открыла в Детской филармонии свой класс. Жесткий отбор прошли 19 юных вокалистов, к работе с ними приступили лучшие местные и столичные педагоги. А в середине марта в академии прошел педагогический интенсив, в финале которого состоялся гала-концерт с участием воспитанников хора «Тутти» и артистов эстрадно-джазового оркестра.
«Мне очень важно, каким будет завтрашний день в шоу-бизнесе. Поэтому я потратила много времени и сил на создание академии, где работают лучшие педагоги, а учатся лучшие вокалисты. Мы не просто учим их быть артистами, мы хотим, чтобы они заняли место сегодняшних звезд на эстраде. Я счастлива, что в Челябинске есть филиал моей музыкальной академии. В Челябинске очень сильны музыкальные, джазовые традиции. За последние несколько дней челябинские педагоги прошли мастерские по вокалу, аранжировкам, даже вокальной психологии. И все это в творческой, доброжелательной атмосфере. Многие даже плакали, что придется расставаться. Это бесценно», — отметила Лариса Долина, подводя итоги первого интенсива академии.
Несколько дней ученики и учителя занимались буквально с утра и до вечера. Ставили голоса, разучивали новый репертуар для гала-концерта, участие в котором приняли артисты из других городов и сама Лариса Долина.
Столичные педагоги высоко оценили уровень подготовки и мастерства челябинских учеников и преподавателей Детской филармонии.
«Мы должны были разучить несколько новых песен. Партитуры высылались заранее. И я, представляете, забыл отправить одну из партитур. Так ребята буквально за два дня моего присутствия здесь все выучили и отрепетировали до уровня готового музыкального номера. Это невероятно», — поделился эмоциями педагог и дирижер Сергей Долженков.
Финальный концерт прошел под несмолкаемые аплодисменты. На сцене выступали студенты академии, хор «Тутти» и не только. В репертуаре артистов звучали зарубежные джазовые хиты, популярные песни русских композиторов. Сама Лариса Долина исполнила три песни из своего репертуара.
Музыкальная академия на этом не останавливается — студенты и дальше будут учиться в классах, чтобы готовиться к выступлениям на конкурсах и концертах по всей России.
«Соглашение о сотрудничестве с Ларисой Александровной мы заключили совсем недавно, в октябре. А уже сегодня преподавателями ее академии в Детской филармонии проведено больше двадцати мастер-классов, в которых поучаствовали 250 педагогов, вокалистов и юных талантов региона. В челябинскую группу академии отобраны 19 талантливых вокалистов», — отмечает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
«Мы стремимся, чтобы Детская филармония Южного Урала была для одаренных детей лучшим помощником в развитии и реализации таланта. Поэтому стараемся дать юным талантам и их педагогам уникальную возможность общаться с мэтрами музыкального мира, совершенствоваться у лучших авторитетных преподавателей, встречаться со звездными гостями и деятелями культуры. И эта тенденция обязательно будет продолжена».
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