В Челябинске поставят спектакль‑размышление об увядании жизни

Хореографами выступили Владислав Морозов и Елена Пришвицына

Челябинский театр современного танца готовится к премьере «Приют „Белая Хиганбана“» (12+). Как рассказали артисты, это пластический спектакль, который заставит задуматься об увядании жизни и ее конечности.

Хиганбана — это лилия огненно-красного цвета с закрученными лепестками и длинными тычинками. В японской мифологии это ядовитое растение называют цветком смерти и печали. Часто его высаживали на кладбищах: раньше — чтобы отпугивать неприятным запахом лис и барсуков, сегодня — чтобы охранять покой умерших. Считается, что хиганбана ведет души в иную реальность.

«Наша новая постановка о том, как жизнь, даже истекая соками, продолжает биться. И хиганбана оказывается знаком того, что увядание тоже форма существования. Красивая, невыносимая, цикличная», — делятся в театре.

Хореографию ставили артисты ЧТСТ Владислав Морозов и Елена Пришвицына. Помимо них в премьере сыграют Мария Герасимова, Татьяна Сущенко, Татьяна Лумпова, Андрей Зыков, Нурлан Нурушев.

Первый показ «Приюта „Белая Хиганбана“» запланирован на 17 апреля в учебном театре «Дебют» ЧГИКа.