Весной в Челябинском Молодежном театре появится сразу два новых спектакля

Первая премьера — уже 25 апреля

Молодежный театр Челябинска пополнится спектаклями весной 2025 года. В афише на апрель и май появились сразу два новых названия — «Вечно живые» (16+) и «Мы несем любовь в себе» (12+).

Премьера «Вечно живых» назначена на 25 апреля. Режиссером-постановщиком выступил Тимур Насиров, подаривший театру спектакли «Капитанская дочка», «Валентинов день» и «Мера за меру». Спектакль по пьесе Виктора Розова — история о любви, верности и самопожертвовании в годы Великой Отечественной войны. На фоне большой истории показывают судьбы простых людей, их надежды и страдания. Герой Борис уходит на фронт и оставляет в родном городе невесту Веронику. Пропавший без вести на войне, он продолжает жить в памяти любимой. Вероника пытается вступить в брак с другим, но ее сердце хранит верность Борису.

«Мы несем любовь в себе» строится на духовных произведениях, русских народных песнях в современной обработке, а также на работах Микаэла Таривердиева и других композиторов XX века. Спектакль-концерт станет погружением в многовековой исторический процесс.

«Русская музыка — это душа нашего народа, сотканная из многовековых традиций, народных напевов, духовных гимнов и гениальных творений композиторов. Это отражение „русской души“ во всей ее многогранности: вере в Бога, неизменной любви к родной земле, щедрости и неразрывной связи с природой. Фольклор, духовная музыка, творчество наших композиторов XIX–XX веков — все это мы называем „Русской музыкой“», — делятся в театре.

Спектакль ставит режиссер Семен Филиппов. Премьера состоится 17 мая.

Также в театре уже готовят постановку для детей «Принцесса Торнада» по книжке современной российской писательницы Анны Игнатовой. Режиссер — Александра Ловянникова. Спектакль покажут в начале июля.