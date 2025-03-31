В Челябинском театре кукол в мае появится новый спектакль

Мастера уже готовят декорации и реквизит

В мае Челябинский театр имени Вольховского пополнится еще одной постановкой — «Мама, папа и я, Люся» (6+). Режиссером выступит заслуженный артист России Александр Борок, сообщают в театре.

Спектакль основан на произведениях писателей Сусанны Георгиевской, Елены Верейской и Якова Тайца о военном времени. В центре сюжета — воспоминания девочки Люси, чье детство пришлось на годы войны. Трагедия всей страны оставила глубокий след и в душе героини, но перевернуло ее жизнь другое — навсегда изменила Люсину судьбу поездка к сиротам в детский дом.

Премьера назначена на 7, 8 и 9 мая.

Напомним, корреспондент ИА «Первое областное» уже успел увидеть декорации, которые готовят к спектаклю.