Студенты ГИТИСа выступят в Челябинске со спектаклем «Легендарная история»

В постановке сыграют четверокурсники мастерской Валерии Ланской

В Челябинском Молодежном театре пройдут необычные гастроли — не театра, а студентов. На сцену выйдут четверокурсники ГИТИСа со спектаклем «Легендарная история» (16+), рассказали в пресс-службе Молодежного.

«Легендарная история» базируется на сюжете о Ромео и Джульетте, но рассказывает о влюбленных пуэрториканке Марии и американце Тони, живущих в середине XX века. Их семьи поразила национальная вражда, так что об отношениях они не могут и мечтать.

«Мы вложили в эту работу много тепла и энергии. Ребята искренне любят эту историю, они по-настоящему растут на этом материале. Поэтому для них большая удача — уже сейчас работать в таком спектакле», — поделилась мастер курса Валерия Ланская.

Студенты ГИТИСа покажут спектакль 13 октября. Выступление станет частью «Больших гастролей».