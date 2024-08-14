В Челябинске отреставрируют картину Ивана Айвазовского

Ее возраст — больше полутора веков

К предстоящей выставке, посвященной маринистике, в челябинском Музее изобразительных искусств отреставрируют картину Айвазовского «Шторм». Работе знаменитого российского художника вернут первоначальные цвета и весь спектр оттенков и полутонов.

«Шторм» находится в постоянной экспозиции челябинского музея. За долгие годы он стал одной из самых любимых картин челябинцев. Но время оставляет на полотнах следы времени, от которых никуда не деться — появляются загрязнения и трещинки, выцветают краски. Поэтому холст решили обновить.

«Мы готовим наши марины и морские пейзажи — в том числе „Шторм“ — к большой экспозиции Военно-морского музея. Посетители выставки впервые смогут увидеть истинные цвета, истинную колористику, смогут восхититься богатством красок, полутонов, акцентов, которые так потрясающе смог на своем холсте воплотить великий русский художник», — поделился директор Музея изобразительных искусств Челябинской области Станислав Ткаченко.

Напомним, 6 сентября в Челябинске откроется выставка «В фарватере Айвазовского». Из собрания Центрального военно-морского музея имени Императора Петра Великого привезут картины Айвазовского, Боголюбова, Бенуа, Беггрова, а также макеты кораблей, пушек и морские навигационные приборы.