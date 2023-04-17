В Челябинске 19 апреля пройдет репетиция парада ко Дню Победы

Военные по традиции соберутся на площади Революции

В среду, 19 апреля, в Челябинске пройдет тренировка построения войск челябинского гарнизона перед Днем Победы. Об этом 17 апреля на аппаратном совещании сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«19 апреля на площади Революции пройдет тренировка торжественного построения войск челябинского гарнизона в рамках подготовки празднования Дня Победы»,— сообщил он.

Информация о том, в какое время пройдет тренировка и будут ли введены какие-либо ограничения движения транспорта, будет известно позже.

Напомним, 9 Мая в этом году выпадает на вторник. Согласно производственному календарю, челябинцы будут отдыхать четыре дня подряд, начиная с субботы, 6 мая.