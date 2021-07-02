«Это хорошее безумие!» Ближайший уик-энд уральским меломанам лучше всего провести в Екатеринбурге

Сегодня здесь стартовал грандиозный музыкальный фестиваль «Безумные дни» — российская версия La Folle Journee, одного из самых известных мировых музыкальных форумов

Родина фестиваля «Безумные дни» — французский Нант, создатель и худрук — Рене Мартен, год рождения — 1995. Фестиваль завоевал весь мир, а в 2015-м появилась его российская версия в Екатеринбурге.«Безумные дни» — 2021 в Екатеринбурге — это 100 концертов на семи площадках, 500 музыкантов, 7 оркестров, 39 солистов, среди которых только сегодняшние или завтрашние звезды. Короткие концерты и демократичные цены на билеты (200 рублей) дают возможность все три фестивальных дня наслаждаться самой разной музыкой: симфонической, хоровой, камерной.Ритм фестиваля поистине безумен, но как справедливо заметил директор Свердловской филармонии (главный организатор фестиваля) Александр Колотурский: «Это хорошее безумие!» Уже два первых концерта «Безумных дней» — 2021 продемонстрировали диапазон его программы и разнообразие впечатлений. Концерт французского пианиста Реми Женье (он играл Равеля и Мусоргского) — изыск, виртуозность, строгость.И встык — армянский музыкант Аргишти с дудуком — одним из самых древних духовых инструментов мира: восточное томление, медитативный мелос, юмор и нежность.Впереди, в ближайшие два дня, еще 98 концертов. Так что челябинским меломанам есть смысл вырваться на выходные в Екатеринбург. Тем более что в концертных залах прохладно, а демократичная атмосфера «Безумных дней» позволяет посещать концерты в шортах и майках. Но в смокинге тоже пускают.