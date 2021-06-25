Гуляй, императрица: в Челябинском театре драмы поставили фривольный водевиль про любовь и Екатерину II

Мы уже видели новый спектакль и готовы рассказать, почему «Царский подарок» вполне можно экранизировать

25 июня на сцене Челябинского театра драмы имени Наума Орлова сыграют последнюю премьеру сезона — любовный водевиль в провинциальных декорациях «Царский подарок». В основе — пьеса Алексея Толстого. Известный бард и драматург Юлий Ким «перешил» пьесу в водевиль по личной дружеской просьбе режиссера-постановщика Александра Зыкова. В результате история стала чуть более современной, смешной и грустной одновременно, а еще — очень кинематографичной.





«Когда мы договаривались с Кимом о работе над пьесой, он спросил меня, что я хочу. А я ему брякнул: „Хочу Версаль в хлеву“. Так и получилось. Думаю, что пьеса очень актуальна и в наши дни, потому что все мы мечтаем жить какой-то иной, придуманной жизнью. Вот сидит девушка на крохотной кухне, отработала многочасовую смену, пусть официанткой или поваром там. А вечером листает журнал мод, суши ест. Пытается жить какой-то выдуманной реальностью. Так и герои водевиля. Но главное — эта история о любви. Я считаю, что нет важнее темы в искусстве. Всё в нашей жизни — любовь», — рассуждает Александр Зыков.





Действие разворачивается в душном поместье, где от безделья и постылости мается молоденькая княжна Дарья Дмитриевна (Анастасия Павлова), крестница Екатерины II. Скромный вид, скучный муж (Михаил Гребень), скотный двор. Девушка горячо жалуется своей покровительнице, а в ответ получает скоромную книжицу «Любовь — книга золотая» и обещание заехать по пути в Крымские земли. И тут история начинает трещать по швам: по русской усадьбе, с навозом и розами, вдруг расползается Древняя и очень любовная Греция. Среди кустов танцуют нимфы, даром что в лаптях подвязанных. Ключница Александра полотенцем мужиков-сатиров гоняет (— Аз есмь сортир! — Сатир, дурак!). А сама княжна Дарья без памяти втрескивается в императорского гонца — красавца-офицера (Дмитрий Олейников).





В этих сценах прекрасно всё, начиная от розовых кустов и чесночных венков у девушек, заканчивая березками и розовыми чулками княгини. А дворня знай себе пляшет и поет что-то незамысловатое, их хоть в хитон, хоть в мешок обряди да называй как хочется.

Князь на грани обморока, но прибывает великая Екатерина II и... Оказывается, что Юлий Ким создал альтернативный финал этой конфузной истории. Даром что за плечами у мастера десятки драматургических работ и несколько прекрасных либретто и песенников для фильмов и аудиоспектаклей.

«Ким — потрясающий поэт. Он пишет будто из ничего. Ну вспомните, пустяк же: „Бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк“. А ведь в этих строчках целая жизнь! Всё легко и незатейливо, но если вдуматься — видишь глубину. Как и в романсах „Царского подарка“», — Александр Зыков смотрит на сцену, где сатир в повязке из листьев тянет «Всеее подымаааааетсяяяя во мнееее» на мотив — неожиданно — адажио из «Щелкунчика».





О музыке стоит сказать отдельно. Композитор Андрей Федоськин соткал полотно, в котором использовал фрагменты из Моцарта, Бизе, Бетховена, хитов советского и российского кинематографа («Вагончик тронется, перрон останется...»), народных песен и даже гимна Советского Союза — этакое фантасмагорическое попурри. И как гладко, органично звучит! Попробуйте выловить все пасхалки, мы насчитали больше десятка!





«У нас тут балалайка с клавесином, народные песни и фрагменты классических балетов. То есть где-то навоз, а где-то классика и барокко. Было очень интересно работать над „Версалем в хлеву“, не только Киму досталась эта фраза», — улыбается Андрей Федоськин.

«Царский подарок» — очень киношная постановка, мало чем уступающая популярным телеводевилям. А это значит, что театр драмы получил в репертуар очень народную, смешную историю с привязчивыми песнями и красивыми декорациями (один императорский кортеж чего стоит).





«Я поймал себя на том, что каждый раз на последней репетиции собираю артистов, делаю паузу... А те, кто со мной давно работают, ухмыляются: ну что, катастрофа? И я понял, что почти перед каждой премьерой говорю эти слова. А теперь не буду», — соединяет ладони Александр Зыков.

Чем закончится история влюбленной княжны, фавнов и несчастной императрицы, вы узнаете совсем скоро. Или только осенью, если билетов на сегодняшнюю премьеру вам не досталось.