В Челябинске открыли III Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета на Южном Урале. Фоторепортаж

Мероприятие посетили Алексей и Ирина Текслер.

Послушать 00:00

В Челябинске открыли международный авторский фестиваль Юрия Башмета. В эти минуты событие проходит в концертном зале имени Прокофьева.



В торжественной церемонии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина. Во вступительном слове глава региона отметил, что у жителей области уже третий год подряд есть возможность наслаждаться авторским проектом Юрия Башмета. Также губернатор подчеркнул, что в фестивале примет участие южноуральский симфонический оркестр, образованный год назад.

«Расширяется география нашего фестиваля. Помимо двух дней в Челябинске фестиваль пройдёт в Сатке и в Троицке. Это возможность нашим землякам получить истинное удовольствие, а вы знаете, у нас в регионе любят и понимают классическую музыку. Уверен, сегодня и музыканты почувствуют эмоциональную связь с залом. Дорогие друзья, разрешите ещё раз поблагодарить Юрия Абрамовича за приезд и за наше долгосрочное плодотворное сотрудничество»,— сказал Алексей Текслер.

Затем слово взял Юрий Башмет. Народный артист России подчеркнул особенную важность того, что мероприятие проходит в непростое время, когда крупные события отменили.

«Несмотря на сложный год, думаю, в историю войдёт замечательный оркестр, потому что он родился в тот год, когда всё погибает. Он уже очень профессиональный и очень хороший. Это произведение — там я мало играю, — это не концерт для альта с оркестром, это симфония с солирующим альтом. Я очень много раз играл её в жизни, и даже без дирижёра, сам дирижировал, потом играл сольную партию. Должен сказать, что сложнейшие места они идеально играют, а значит серьезно готовились. Без поддержки и без губернаторской воли фестиваль мы бы вряд ли провели. И конечно, мы все герои, и на сцене, и в зале»,— заявил Юрий Башмет.

Отметим, второй день фестиваля запланирован на воскресенье, 25 октября. В афише — программы виртуозной музыки, написанной европейскими и русскими классиками в разные века.