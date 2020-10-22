Алексей Текслер принимает участие в заседании круглого стола международного межпартийного Форума «ШОС+»

Темой станет "Межрегиональное социально-экономическое сотрудничество стран ШОС: межпартийный аспект".

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Челябинская область активно взаимодействует с регионами разных стран мира. Правительством было подписано 19 соглашений, 10 из которых — с регионами государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. В первую очередь речь идёт о взаимодействии с ближайшим соседом области — Республикой Казахстан. В прошлом году представители Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером выезжали в Костанайскую область, где презентовали ряд проектов. Итогом форума стало подписание пяти новых соглашений.

«20% нашего торгового оборота сегодня — это Казахстан. Но и активно мы сегодня взаимодействуем с регионами Китая. В прошлом году были в одном из регионов, у нас есть и соглашение с коллегами из Китая. Мы, кстати, находимся в активном взаимодействии еще с рядом регионов и планируем это сотрудничество укреплять», — рассказал перед форумом губернатор Алексей Текслер.

Как отметил глава региона, сотрудничество со странами, входящими в ШОС, не ограничивается промышленностью и торговлей. В рамках соглашений налаживаются культурные и образовательные связи.

«Сегодня это приоритет работы, определенный импульс мы имеем и от президента, и в целом политика нашей страны сегодня направлена на укрепление и взаимодействие со странами ШОС, и мы полностью находимся в тренде этой работы», — добавил губернатор Челябинской области.

Отметил Алексей Текслер, возглавивший по предложению Дмитрия Медведева региональное отделение «Единой России», и важность межпартийного взаимодействия. Губернатор Челябинской области рассказал, что в июле этого года был проведен межпартийный диалог с Коммунистической партией Китая, которая является ведущей политической силой Поднебесной.

«Взаимодействие не только по государственным контактам, но и партийное сотрудничество дает такой дополнительный импульс. Если хотите, больше доверия между нами возникает, когда мы сотрудничаем и по линии партийного сотрудничества», — заверил Алексей Текслер.

Заседание круглого стола «Межрегиональное социально-экономическое сотрудничество стран ШОС: межпартийный аспект» международного межпартийного Форума «ШОС+» планировалось провести в Челябинске в офлайн-режиме, но по пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы всех стран мира. Поэтому мероприятие перенесли в онлайн. Тем не менее площадка Челябинской области останется основной.

«Мы будем обсуждать социально-экономическое сотрудничество между нашим регионом и регионами стран, входящих в ШОС. По своему опыту я хочу сказать, что очень часто вовлечение лидеров регионов в те или иные формы сотрудничества, в том числе в кооперации и взаимодействие предприятий, экономическое сотрудничество, зачастую является ключевым при достижении тех или иных договоренностей, заключении тех или иных контрактов. Поэтому межрегиональное сотрудничество очень важно для расширения экономического взаимодействия между нашими странами, нашими регионами», — подчеркнул Алексей Текслер.

В ходе заседания круглого стола обсудят и экономическую, и социальную сферы, в том числе на фоне распространения коронавирусной инфекции. Пандемия проверила на прочность отношения между регионами России и стран ШОС. Алексей Текслер в этом ряду отметил вопрос возвращения туристов из Китая, а также организации обучения иностранных туристов в вузах нашего региона. В этом направлении международное взаимодействие было налажено лучшим способом и показало свой потенциал.