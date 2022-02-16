В Челябинске открылась выставка скульптур Андрея Старцева

Все свои работы художник собственноручно выливает из бронзы

В Выставочном зале Союза художников открылась экспозиция работ Андрея Старцева. На ней представлены бронзовые скульптуры, которые автор выливает самостоятельно, и дизайнерские проекты: гербы и логотипы компаний.







Старцев создает из бронзы животных, динозавров и людей. Многие будто сошли с иллюстраций в стиле стимпанк, обшитые металлом, со множеством трубок и шестеренок. Другие, наоборот, очень приземленные, например фигуры ангелов.





Андрей Старцев ранее создавал герб Челябинска и разрабатывал символы для Инвестбанка и Челиндбанка. А на открытии выставки скульптор пообещал, что на улицах Челябинска еще появятся его проекты.

Выставка будет открыта в Выставочном зале Союза художников до середины марта, посетить ее можно в любое время с 10:00 до 18:00.