В Челябинске на месте ресторана «Старый Ереван» откроется хинкальная

Меню разрабатывал приглашенный шеф‑повар из Грузии

В Челябинске готовят к открытию хинкальную «Сациви». Новый проект принадлежит владельцам сети «Старый Ереван». Общепит откроется по адресу Энгельса, 42б, в зале, где много лет проработал ресторан армянской кухни.



В сентябре 2021 года «Старый Ереван» из центра переехал на Труда. Помещение на Энгельса с тех пор использовали в качестве банкетного зала.

«Но банкетный зал — это своеобразный формат. И если бы мы закрыли точку на Энгельса, 30—50 человек потеряли бы работу. Поэтому решили открыть новый проект», — объясняет директор сети «Старый Ереван» Екатерина Хатипова.

Меню хинкали для нового кафе разрабатывал приглашенный шеф-повар из Грузии. Средний чек 500—600 рублей. В кафе также будет работать доставка свежесваренных и замороженных хинкали собственного производства.

Техническое открытие «Сациви» запланировано на конец апреля.

«Хотели запуститься раньше, но мартовские события нас немного тормознули. Пришлось менять ассортимент товара. Что-то создавали своими силами, например колбасы. Мы сделали производственный цех, он работает отдельно от всех предприятий, и там вялят колбасы для наших ресторанов», — объяснила Екатерина Хатипова.

Напомним, что первый ресторан сети «Старый Ереван» появился в Челябинске 15 лет назад. На сегодня в сети три ресторана и кафе «Мангал Клаб».