Рестораны и кафе Челябинска: открытия и закрытия 2021 года

Бар в стиле школьного класса, японский стрит-фуд, новое гастрономическое пространство на набережной — главные фишки года

В 2021 году ресторанному бизнесу в Челябинске пришлось нелегко. Осенью ввели ограничения по времени, а с декабря пускают только с QR-кодами. Но несмотря на кризис в городе за год появилась масса ярких проектов.



Новости на пешеходной улице: «ФортеПьяно», «Тайяки» и «Легенда»

На Кировке, центральной ресторанной улице города, появилось несколько новых для города форматов. Крафтовые бары потеснили рюмочные — вслед за «Домом Галеева» владельцы Patrick Pub запустили музыкальную рюмочную «ФортеПьяно». На новой площадке весь год играли музыканты, а летом появилась и атмосферная веранда в арке и во дворике.

Вместе с тем на Кировке начали готовить японский фастфуд — жареных рыбок с сладкими и мясными начинками. Готовят лакомство в кафе «Тайяки», которое открыла по петербургской франшизе Екатерина Лыскова. Кафе стало пристанищем анимешников и фанатов японской культуры — всех гостей приветствуют по-японски, а в меню, помимо рыбок-тайяки, еще моти и онигири.

Новое заведение и в здании «Челябинск-Сити» — на первом этаже открылся ресторан «Легенда». Он специализируется на русской кухне и остается одним из самых дорогостоящих ресторанов города. Наш босс считает, что блюда здесь стоят каждого отданного за них рубля.

Изменения в этом году коснулись караоке-клуба Baccara. Заведение переехало с насиженного места по адресу Кирова, 84 в соседнее здание. Помещение на Кирова, 84 арендовало KFC, ждем скорого открытия ресторана быстрого питания.

Новый арендатор занял помещение закрывшегося бистро Bazar на Труда, 80. Летом здесь открылся ресторан «Хачапури тетушки Марико».

Новая ресторанная линия на Цвиллинга: «Класс коррекции» и «Подди-пицца»

В Челябинске четче формируется вторая ресторанная линия — она проходит по улице Цвиллинга.

На месте «Балкан-Гриля» весной запустили ресторан переосмысления русской кухни «Буфет на Большой». Это проект от холдинга Good Company (их проекты — Barbaresco, Brut is Good, United, Clocks).

Прямо напротив здания правительства региона челябинский шеф-повар Евгений Дизендорф (участник проекта «Адская кухня») открыл небольшой гастробар «Класс коррекции». Интерьер стилизован под школьный класс, но меню совсем не школьное. Заведение специализируется на авторских закусках.

Выше по улице закрылось кафе Mariage. Владелец заведения Сергей Тимофеев сообщил, что отправляется в Сочи работать над новым проектом. Кроме того, он нашел нового арендатора для помещения: осенью сюда въехала пиццерия «Подди» от итальянского пиццайло Луиджи Подди, а в знак дружбы в меню ввели десерты от кондитерского ателье Mariage.

В начале года стало известно о закрытии ветерана челябинского рестобизнеса TITANIC 2000. Детище предпринимателя Олега Иванова работало двадцать лет на Цвиллинга, 42. Владельцы удачно обыграли вытянутое помещение и оформили его в виде каюты парохода. Помещение недолго пустовало. Буквально через пару месяцев здесь открылся ресторан грузинской кухни «Манана Мама» от того же холдинга «Рестостар». Теперь о TITANIC 2000 напоминает только одно окошко-иллюминатор на двери в служебное помещение.

На Цвиллинга, 15/1 открылось кафе паназиатской кухни Umami, а ТРК «Куба» готовит к запуску ресторан с платным входом «По Чесноку».

Прощаемся с Blueberry, ждем «Популиста» и знакомимся с «Кофе Рояль»

На площади Революции закрылась одна из первых точек сети Blueberry. Владельцы сети не смогли договориться по поводу аренды с собственником помещения. Точка работала в формате «кофе навынос» десять лет.

Летом стало известно о закрытии кофейни «Популист» на Энгельса, 30. Но, по словам собственника Семена Паклина, с «Популистом» прощаться еще не время. Семен решил открыть бистро под тем же названием на Ленина, 63. Предприниматель планировал запустить заведение в сентябре, но завершить ремонт в срок не вышло. Тем не менее, Семен на днях сообщил, что работа над новым проектом продолжается и совсем скоро открытие.

Уже под Новый год на Ленина, 45 открылась кофейня с интерьером в стиле книжной иллюстрации «Кофе. Рояль». Кажется, будто кафе нарисовано, и по сути так и есть — художник вручную расписывал стены, пол и столы, чтобы казалось, будто они плоские. Заведение запустили по франшизе из Воронежа.

Ушли ветераны ресторанного рынка

В этом году закрылось немало заведений с большой историей. Это не только TITANIC 2000, но и ресторан паназиатской кухни Karma. Заведение проработало в Челябинске 11 лет на Энгельса, 65 и было ориентировано на средний ценовой сегмент.

Окончательно закрылся чешский ресторан «Коза». В марте он переехал с Труда, 156 на Братьев Кашириных, а потом приостановил работу. Закрытие ресторана было связано со скандалом. В соцсетях появился пост о том, что в ресторане выявили кассовые нарушения со стороны сотрудника. Помещение на Труда, 156 практически сразу занял ресторан «Старый Ереван», четвертый в городе.

Еще одно громкое закрытие — прекратила работу старейшая челябинская пиццерия «Пиццбург». Кафе 17 лет работало на Привокзальной площади.

Новый фуд-маркет на Набережной

В «Мегаполисе» открыли «Гастропарк». Это уже четвертое гастрономическое пространство в городе после двух «Белых рынков» (один на Тернопольской, другой в ТК «Елки») и одного «Гастропарка» (в «Фокусе»).

Новое фуд-пространство занимает один этаж КРК «Мегаполис» — раньше на этом месте работал бильярдный клуб. Сейчас на территории порядка 20 корнеров, многие из них дублируются из первого «Гастропарка». Но несколько проектов — новички: корейская «Чё Го», «Перекати Бургер» и греческая Taverna.