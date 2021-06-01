В Челябинске на месте ресторана «Титаник» открылось заведение с грузинской кухней

В центре города в тестовом режиме начала работать вторая в городе «Манана мама»

Холдинг «Рестостар» открыл на месте знаменитого «Титаника 2000» на улице Тимирязева ресторан грузинской кухни «Манана мама». Заведение начало работать в тестовом режиме с 1 июня. Об этом администраторы сообщили на странице ресторана в «Инстаграме».

«Генцавале, нас теперь стало больше! Встречайте наш новый второй ресторан. Сегодня мы открываемся в 12 часов и будем работать в тестовом режиме, но уже очень-очень ждем вас в гости», — написало руководство заведения.

Как рассказала ИА «Первое областное» директор заведения Наталья Димитрова, сейчас «Манана мама» на улице Тимирязева работает только для постоянных клиентов и друзей.

«У нас чуть позже, когда мы наладим все процессы, будет доставка. В заведении будет сто посадочных мест. Оформление будет немного не такое, как на северо-западе. Пока не могу раскрыть всех подробностей», — сообщила Наталья Димитрова.

Принимать всех желающих начнут примерно через неделю. Меню будет примерно такое же, как в «Манане маме» на северо-западе. У ресторана не будет своей парковки, посетителям придется искать стоянку самим.

Генеральный директор компании «Андреев Consulting» Артур Андреев считает, что грузинская кухня будет востребована у челябинцев. Эксперт считает, что появление заведения среднего ценового сегмента на месте легендарного «Титаника» отражает общую ситуацию на рынке общепита Челябинска.

«Грузинская кухня востребована, потому что она проста в приготовлении, там не так много ингредиентов. Появление заведения среднего ценового сегмента — тренд, потому что покупательская способность падает. Однако проблемы могут возникнуть из-за того, что там пешеходный трафик не очень плотный. Также припарковаться там будет не очень просто», — прокомментировал Артур Андреев.

Ресторан «Титаник 2000» закрылся в 2020 году после 20 лет работы на рынке. Заведение не пережило пандемию.

Первый ресторан грузинской кухни «Манана мама» открылся в районе Тополиной Аллеи в 2017 году. Заведение занимает два этажа: первый — с европейской ноткой, цоколь — исключительно грузинский. Средний чек заведения — 850 рублей. Всего в холдинг «Рестостар» входят девять ресторанов — Family Gril, «Счастье», «Манана Мама», «Журавлина» на улицах Кирова и Коммуны, Papa Carlo на улицах Свободы и Коммуны, Belochka и Karma, стритфуд Curry Up, кафе «Солянка».