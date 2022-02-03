В Челябинске при пожаре в ресторане «Старый Ереван» на улицу эвакуировались 10 человек

Пострадавших нет

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На кухне ресторана «Старый Ереван» по улице Труда, 156 в Челябинске случился пожар. Об этом сегодня, 3 февраля, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось накануне около 21 часа. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили очаг горения — кухня заведения.

«До прибытия сотрудников МЧС на улицу самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Огонь был ликвидирован на площади 2 квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.