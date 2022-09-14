В Челябинске к Новому году установят арт‑объект «Луна»

Администрация города ищет подрядчика для монтажа праздничной иллюминации

К концу года в центре Челябинска появятся новые праздничные украшения. Администрация города объявила аукцион по поиску подрядчика. Начальная цена контракта на без малого 20 новых арт-объектов и разноформатной подсветки — 27,6 миллиона рублей.



В техническом задании перечислены объекты, которые будут установлены в центре. В их числе «Шар Луна» на Кировке. Также на пешеходной улице предложили установить шесть скамеек в виде елочных игрушек, а имеющийся фонтан с грациями подсветить новыми прожекторами.

Улицу Свободы украсят светящимися деревьями — на отрезке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева.

В Арт-сквере на набережной появится арт-объект «Ель». В прошлом году именно в Арт-сквере был скандал с фигурами светящихся китов, купленных администрацией города за 10 миллионов рублей. После того как челябинцы раскритиковали скульптуры, в мэрии решили китов демонтировать.

В контракт этого года также включили монтаж подсветки на колонны Ленинградского моста. Ко Дню города подобную подсветку уже монтировали в центре, а Ленинградский мост украсили только светящимися конструкциями.

Все работы по установке новогодней иллюминации необходимо завершить до 1 декабря 2022 года.

Напомним, что аукцион по поиску подрядчика для монтажа и обслуживания новогодней иллюминации объявила и администрация Советского района. В рамках этого аукциона светящиеся фигуры установят на площади Революции, у пешеходной зоны Городского сада им. Пушкина и в сквере у загса на улице Свободы. Стоимость контракта — 11,9 миллиона рублей.