Светящиеся фигуры китов демонтируют с набережной Челябинска

Город расторг контракт с исполнителем работ

Новый арт-объект на набережной Миасса в центра Челябинска демонтируют. Об этом сегодня, 29 декабря, заявили в пресс-службе городской администрации.

По требованию мэра Челябинска Натальи Котовой расторгнут контракт с ООО «Городской дизайн» — эта компания занималась производством и установкой фигур китов. Решение приняли по соглашению сторон, причина — низкое качество исполнения работ.

«Фигуры будут демонтированы в ближайшие дни силами подрядчика», — сообщили в городской администрации.

Отмечается, что в рамках этого контракта не производилось никаких оплат.

Напомним, фигуры китов стоимостью 9,7 миллиона рублей установили на набережной реки Миасс 23 декабря. Вскоре стало известно, что глава города поручила провести независимую экспертизу новых арт-объектов — вызывало вопросы соответствие материалов техническому заданию. Позже прокуратура Челябинской области взялась за проверку качества работ подрядчика