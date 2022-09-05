11,9 млн рублей потратят на новогоднюю иллюминацию в центре Челябинска

Общественные пространства украсят гирляндами, световыми качелями, искусственными елями

Администрация Советского района Челябинска объявила аукцион по поиску подрядчика для монтажа и обслуживания новогодней иллюминации. Начальная цена контракта составляет 11,87 млн рублей, сказано на портале госзакупок. Прием заявок идет до 12 сентября, а подрядчика выберут 14 сентября.

«Подрядчик обязан выполнить работы по устройству и обслуживанию новогодней иллюминации (арт-объекты) на территории Советского района города Челябинска в полном соответствии с государственными стандартами, техническими условиями, строительными нормами и правилами, в том числе расчетам на максимальные ветровые нагрузки», — отмечается в техническом задании.

Новогодняя иллюминация появится к 1 декабря этого года в нескольких скверах и на пешеходных зонах:

— сквер на площади Революции;

— сквер по улице Орджоникидзе;

— сквер имени Колющенко (улица Доватора, 15);

— сквер на пересечении улиц Российской и Свободы (памятник стрелочнику);

— сквер у дома на улице Воровского, 21;

— пешеходная зона на улице Свободы (от проспекта Ленина до улицы Тимирязева);

— пешеходная зона у городского сада имени А. С. Пушкина;

— сквер на пересечении улиц Цвиллинга и Тимирязева (у ЗАГСа).

В этих локациях установят искусственную конусообразную ель, ель из шаров, гирлянду «Белт Лайт», камень и качели с подсветкой, скамьи из стекло- и углепластика, световые консоли «Люстра», прожекторы и светодиодные проекторы. Контракт с подрядчиком, которого совсем скоро выберет конкурсная комиссия, заключат на срок до 1 декабря 2023 года.