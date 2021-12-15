В Челябинске готовится новогодняя премьера с историями от музыкантов и танцоров города

Сказку в Детской филармонии представят 23 декабря и будут играть на каникулах

В Детской филармонии Челябинска 23 декабря состоится премьера спектакля «Снежинотки». Это новогодняя сказка, созданная на основе историй из детства челябинских музыкантов и танцоров. Артисты рассказали, что повлияло на выбор их профессии.



Среди героев спектакля — дирижер Южно-Уральского симфонического оркестра Адик Абдурахманов, основатель ансамбля танца «Урал» Владимир Карачинцев, хормейстер Ольга Селезнева и аккордеонистка Ольга Парфентьева. Сценарий на основе воспоминаний написала драматург Дарья Метелица. Автор идеи и режиссер — режиссер театра «Манекен» Алексей Тетюев.

Адик Абдурахманов мальчишкой с утра до ночи пропадал во дворе, играл в футбол, но стал дирижером. Дедушка Ольги Парфентьевой играл на гармони, и в итоге его внучка — руководитель ансамбля «Маэстро Аккордеон».

«Это очень светлая, добрая история, рассчитанная на семейную аудиторию. „Снежинотки“ оставляют ощущение волшебства и предстоящих счастливых перемен, которое хочется почувствовать перед каждым Новым годом. Люди, о которых мы хотим рассказать, даже будучи маленькими, верили в магию музыки, танца, таланта, призвания», — рассказывает директор Детской филармонии Южного Урала Татьяна Денисова.

Музыку для спектакля написал Антон Бугаев, руководитель эстрадно-джазового оркестра Детской филармонии.

Спектакль будут играть с 23 по 30 декабря в 10:00 и 15:00, а также с 2 по 7 января в 12:00 и 16:00.

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