В Челябинске бесплатно выступит солистка группы «Умка и Броневичок»

Анна Герасимова будет петь под гитару и читать свои стихи

Умка, она же Анна Герасимова, певица и поэтесса из Москвы, устраивает в Челябинске бесплатный сольный концерт. В Patrick Pub Умка споет под гитару, прочтет стихи и пообщается с гостями.



Анна Герасимова — солистка группы «Умка и Броневичок». Коллектив почти 30 лет играет в стиле американо-британского рока 1960–1970-х. Музыка вдохновлена творчеством Rolling Stones, песнями Боба Дилана, Игги Попа и Grateful Dead. В итоге соединяется блюз, психоделический рок и бардовская песня.

Группа «Умка и Броневичок» выпустила более двадцати студийных альбомов и почти три десятка сольных релизов Умки. И это не считая трех сборников стихов.

Вход на концерт свободный. Начало — 11 января в 17:00 в Patrick Pub. 18+