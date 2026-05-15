В Москве есть легендарный спектакль «Я — Сергей Образцов» о создателе столичного театра кукол. В Челябинске теперь — «Актеры» про Павла Гарянова, основателя нашего Театра Вольховского. История — для тех, кто всей душой любит это искусство, и тех, кто хочет поближе познакомиться с историей челябинского театра.

Спектаклем «Актеры» Челябинский театр кукол как бы завершает празднование своего юбилейного сезона. И отдает дань памяти как своему основателю, так и всем безвестным актерам XX века, о которых почти ничего не сохранилось. Может быть, лишь пара строчек в мемуарах какого-нибудь современника.

На сцене актеры Виталий Пилипенко и Василий Лаврентьев. Один играет Павла Абрамовича Голубева, второй — Павла Абрамовича Гарянова. По сути — одного человека, который на своем пути встретил много смертей, революцию, почти крах актерской профессии. И который из драматического артиста превратился в артиста-кукольника. Павел Гарянов родился 5 мая 1886 года в Чернигове, его настоящая фамилия — Голубев. С детства он любил выступления петрушечников, умел своими шалостями развеселить всех вокруг и был очень артистичен. Откуда в театре это знают? Из книги самого Павла Абрамовича — автобиографии под названием «Актеры». К ней мы еще вернемся.

«Для меня играть эту роль — значит как-то по-другому взглянуть на наш театр, проникнуть в его корни. Все-таки, конечно, это не исторический спектакль, но мы с Василием Ивановичем постарались углубиться в ту эпоху, прочитав книжку Павла Гарянова. И мы вместе с режиссером втроем работали над этой ролью. И в моем творческом пути это такая первая серьезная роль в театре. И поэтому я как-то по-особенному ее воспринял», — рассказал Виталий Пилипенко.

«Мы не знаем, каким был на сцене Павел Гарянов, можем только представить. Нет видеозаписей с ним, сохранилось лишь несколько фотографий. Мы посчитали и подумали, что он был таким. И что на протяжении всего спектакля он должен меняться, как в жизни: быть ребенком, наивным юношей, а потом уже матерым артистом», — добавил Василий Лаврентьев.
Играют новый спектакль на малой сцене. Историю рассказывают камерно, совсем небольшим группам зрителей. Как будто «со своими», переворачивают семейный альбом (или те же страницы мемуаров). Сцена украшена газетами, как в театре начала XX века. На сцене вместе с «дуэтом Павла Гарянова» играют Арина Згурская, Екатерина Асанкина и Антон Ничеухин. Все с выбеленными лицами и нарисованными черными бровями — в духе эпохи декаданса. Они управляют непривычными куклами «на потычках», выполненными в стиле театров прошлого века. Это плоские деревянные фигуры на одной палочке. С одной стороны отрисован один персонаж, со второй — другой. Но, даже несмотря на это, кукол в спектакле очень много: более полутора сотен.

«Невозможно было бы сделать других кукол в таком количестве. Если честно, я даже не знаю, сколько их получилось точно. Кого-то и перед сдачей спектакля доделывали. Изначально был придуман формат немого кино, но со словами, поэтому и таперов ввели. Кстати, когда я придумал таперов, выяснилось, что вторая жена Павла Гарянова им работала», — рассказал создатель спектакля и главный режиссер Челябинского театра кукол Александр Борок.

Такие плоские фигурки, по словам Александра Борока, относят нас к черно-белому кинематографу: в нем между сценами крупным планом всплывали таблички с текстом. В спектакле этими объяснительными табличками как бы стали куклы на потычках: они голосами актеров рассказывали историю. И да, как настоящие таперы, за двумя роялями у сцены сидят Елена Блажеева и Елизавета Борок.

Каждые три минуты актеры доводят зрителей до смеха. Казалось бы, нам показывают горести, которые встречались на пути Павла Гарянова, крах империи, неуверенность в завтрашнем дне, особенно у артистов. Но спектакль специально решили делать легким, саркастичным. Здесь есть место Ленину с крылышками, аллюзиям на современных актеров и маске, подозрительно напоминающей маску Джокера, которую он использовал при ограблении банка в фильме «Темный рыцарь». А во время истории о постоянном голоде среди дореволюционных артистов и о создании Союза театральных деятелей, направленного на защиту их интересов, Василий Лаврентьев выносит кружку с надписью «Жертвуйте на 150‑летие СТД». И ведь зрители на сдаче спектакля жертвовали! Под удивленный хохот команды постановщиков.

«Если еще усиливать ту трагедию, которая тогда была, то такой спектакль, наверное, невозможно было смотреть дольше пяти минут. А потом, в самой книге Гарянова очень много юмора. И это одна из главных моих линий как постановщика — обязательное присутствие юмора. Без него никак», — поделился режиссер.

Да, спектакль поставили по книге Павла Гарянова. Причем с этим выдалась забавная история: когда у Александра Борока появилась задумка такой постановки, он заказал на маркетплейсе несколько экземпляров автобиографии артиста. Когда забирал книги и просматривал их, обнаружил надпись в одном из изданий. Поначалу даже хотел вернуть продавцу испорченный товар, а потом пригляделся. На форзаце было написано: «Мудрому Саше! От автора Павла Гарянова». Очень символично — основатель театра как будто обращался к самому Александру Бороку.

На протяжении спектакля зрителям показывают всех, кто встречался на пути Павла Гарянова. Их имен так много, что почти не укладываются в голове за полтора часа постановки. Не уложились они и в памяти страны: упоминания о них мелькают вот так, в чьих-то мемуарах, как у Павла Абрамовича. Нет, конечно, в спектакле есть и легендарные личности, как Станиславский, Горький. И их фигуры даже символично намного больше кукол безвестных актеров. Их-то история и запомнила. А ведь сколько людей стояло у истоков драматического театра, который мы видим и сегодня...

В спектакле нет театра кукол — как нет его и в книге. Павел Гарянов не упоминает о нем, говорит лишь о Драматическом театре. Но режиссер Александр Борок не мог оставить эту историю вот так. Поэтому в самом конце две ипостаси Павла Гарянова — молодой и повзрослевший — говорят, что Театр кукол и его актеры — настоящая семья. И все понимают: речь о нашем, современном коллективе.

