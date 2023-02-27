В Челябинск привезут работы Марка Шагала

Экспозиция «Три эпохи Марка Шагала» откроется 3 марта в Музее изобразительных искусств

На выставке будут представлены оригиналы графики из коллекции Павла и Марка Башмаковых. Павел Башмаков является владельцем галереи современного искусства PS Gallery (Санкт-Петербург) и приедет на открытие выставки в Челябинск.

«Три эпохи Марка Шагала» — это ретроспектива графики одного из самых известных художников XX века, ключевые этапы его творчества. В Челябинске будут представлены иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя (самое начало творческого пути), рисунки к Библии, которые он писал после возвращения из Сирии и Палестины, а также любимые сюжеты Шагала, включая родной Витебск и первую жену Беллу.

Галерея современного искусства PS Gallery уже известна челябинскому зрителю по выставкам Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Василия Кандинского и художников Парижской школы. Выставка «Три эпохи Марка Шагала» будет работать с 3 марта по 21 мая 2023 года в зале имени архитектора Александрова Музея изобразительных искусств по адресу пл. Революции, 1.