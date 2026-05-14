Программа «Герои Южного Урала» готовит работников министерств

Губернатор Алексей Текслер рассказал о пути Андрея Мурзина

Программа «Герои Южного Урала» продолжает формировать команду будущих управленцев региона. За несколько месяцев участники прошли стажировки, защитили проекты и наработали компетенции. Обучение подготовило в том числе нового первого замминистра экономического развития Челябинской области. Историю Андрея Мурзина в своем канале рассказал губернатор Алексей Текслер.

Андрей родом из Челябинска. В 2010 году он окончил Академию труда и социальных отношений в Москве. За годы работы в организациях Челябинской области проявил разные качества, параллельно с работой не оставался в стороне от общественной жизни.

Когда началась специальная военная операция, Андрей Мурзин принял решение идти добровольцем. В 2024–2025 годах он служил стрелком спецназа «Ахмат». Самым тяжелым испытанием стала 41-дневная оборона в окружении на участке трассы Суджа — Курск. Вернулся с ранениями и наградами: медалью Суворова, медалями «За службу в спецназе», «Доброволец СВО», «Участнику гуманитарного конвоя», «Ветеран боевых действий СВО».

После возвращения на родину Андрей занялся поддержкой ветеранов, выстраивал взаимодействие с органами власти, участвовал в благотворительных инициативах. Одновременно учился сразу по двум программам: федеральной «Время героев» и региональной «Герои Южного Урала».

«Направление Андрей выбрал сразу — экономика. Стажировку проходил под руководством первого заместителя губернатора Ивана Куцевляка, изучал вопросы промышленной кооперации и инвестиционного потенциала региона. В выпускной работе предложил создать механизм, который позволит собрать данные обо всех предприятиях области и наладить прямые связи между производителями и заказчиками», — рассказал про героя губернатор.

По итогам стажировки Андрея Мурзина назначили первым заместителем министра экономического развития Челябинской области. Теперь он курирует развитие малого и среднего бизнеса, работу с инвесторами и межотраслевую кооперацию.