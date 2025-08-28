В Челябинском музее изобразительных искусств открылись две выставки из Ирбита

Они посвящены голландской и фламандской гравюре XVII века



28 августа в Челябинском государственном музее изобразительных искусств стартовал проект, состоящий из двух выставок. Они посвящены голландской и фламандской гравюре. Первая выставка «Миф о золотом веке» знакомит зрителей с работами мастеров голландской школы гравюры XVII века, в то время как вторая, «Антонис ван Дейк. Первый после Рубенса», представляет гравированные портреты выдающегося фламандского художника и ученика Рубенса.





На открытии проекта общественный деятель Ирина Текслер подчеркнула важность данного события для культурной жизни Челябинска. И призвала всех голосовать за Челябинск — культурную столицу.

«Это еще один шаг к тому, чтобы Челябинск стал культурной столицей. Мы надеемся, что выставка привлечет множество посетителей и подарит им уникальную возможность прикоснуться к искусству», — отметила Ирина Текслер.





Она поблагодарила организаторов проекта и пожелала им привлечь на выставку большое количество посетителей: как взрослой аудитории, так и школьников. Тем более, что публика в Челябинске подготовленная и способна оценить высокое искусство.

Генеральный директор Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Юлия Коновалова выразила надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Челябинском.





Расскажем немного подробнее о том, что увидели первые посетители музея.





«Миф о золотом веке» — выставка, которая демонстрирует работы голландской школы гравюры XVII-XVIII веков, включая как оригинальные произведения, так и поздние переиздания. Основной акцент сделан на произведениях XVII века, времени расцвета голландского искусства. Экспозиция включает избранные работы, по которым были пересмотрены атрибуции и уточнены авторства.





«Первый после Рубенса» — выставка, посвященная Антонису ван Дейку, выдающемуся фламандскому художнику и ученику Рубенса. Ван Дейк известен своими парадными портретами и влиянием на развитие европейской живописи и гравюры. Экспонаты включают работы, выполненные в смешанной технике и отражающие барочную эстетику.





Проект представляет собой результат многолетней работы по формированию коллекции, насчитывающей уникальные произведения, которые находятся в одном ряду с экспонатами крупнейших музеев мира.