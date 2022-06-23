На новой набережной Челябинска, в Арт-сквере, открывается сезон кино под открытым небом. Проект «Русского радио Челябинск» называется «КиноНабережная».

Принцип отбора фильмов прост: в создании картины должны принимать участие наши земляки. Первый сеанс в Арт-сквере состоится завтра,  24 июня. «КиноНабережная» откроется картиной «Холоп», креативным продюсером которой выступил челябинец Дмитрий Пермяков (он же — один из авторов сериала «Интерны» на ТНТ и режиссер короткометражки «ИМХО» с Александром Палем).

Кино на набережной будут крутить каждую пятницу. По программе в 20:30 — культурная программа и закат, а в 21:30 начнется кино. Вход свободный.

Кино на открытом воздухе показывают в Челябинске и в парке Гагарина. 