На новой набережной Челябинска, в Арт-сквере, открывается сезон кино под открытым небом. Проект «Русского радио Челябинск» называется «КиноНабережная».
Принцип отбора фильмов прост: в создании картины должны принимать участие наши земляки. Первый сеанс в Арт-сквере состоится завтра, 24 июня. «КиноНабережная» откроется картиной «Холоп», креативным продюсером которой выступил челябинец Дмитрий Пермяков (он же — один из авторов сериала «Интерны» на ТНТ и режиссер короткометражки «ИМХО» с Александром Палем).
Кино на набережной будут крутить каждую пятницу. По программе в 20:30 — культурная программа и закат, а в 21:30 начнется кино. Вход свободный.
Кино на открытом воздухе показывают в Челябинске и в парке Гагарина.
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