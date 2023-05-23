На набережной возле Арт-сквера в Челябинске появится роллердром и каток

Новые площадки устроят рядом со старинным зданием электростанции

Набережную от Арт-сквера в Челябинске продлят до ул. Свободы, на территории между зданием первой челябинской электростанции, восстановленным особняком купца Каширина и зданием первой в городе водокачки.

По проекту, здесь сделают роллердром, который зимой будет заливаться под каток с красивым освещением и гирляндами по периметру. Кроме того, на площадке возведут искусственный холмистый рельеф, по которому проложат сеть тропинок для прогулок. Еще в проекте новые газоны, перголы и выставочная площадка, такой музей под открытым небом для разных арт-объектов. Причем все работы планируют провести за лето и к осени открыть новую часть Арт-сквера.



Напомним, впервые о том, что Арт-сквер нужно продлить, власти сообщили в январе 2023 года. Тогда в мэрии начали готовить проектную документацию, а в апреле в Доме архитектора провели публичные слушания, в результате которых земельный участок, на котором запланирована стройка, документально оформили.