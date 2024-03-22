Два дореволюционных здания на улице Труда в Челябинске получили свою охранную зону

Одно из них полностью восстановят

Два объекта культурного наследия Челябинской области — Доходный дом Д. Я. Пчелина и соседний жилой дом — обрели охранные зоны. Соответствующие постановления правительства Челябинской области были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Границы охранной зоны будут накладывать особый режим на использование земель вокруг домов. Так, непосредственно у зданий по адресу Труда, 58, и Труда, 56, теперь нельзя будет строить новые здания, устанавливать рекламные конструкции, расширять автомобильные дороги, а также проводить наземные и надземные объекты инфраструктуры — теплосети, газопроводы, электросети.





Фото: постановления правительства Челябинской области

Также будут действовать жесткие рамки застройки у объектов культурного наследия: построить небоскребы рядом уже не получится — максимальная высота зданий вокруг будет варьироваться от 8 до 12 метров в зависимости от расстояния от домов.

Напомним, что Доходный дом Д. Я. Пчелина сильно пострадал после пожара в 2019 году. Государственная историко-культурная экспертиза в 2023 году разработала проект работ по сохранению объекта культурного наследия. Согласно ему, дом будет полностью восстановлен и приобретет первоначальный облик.



