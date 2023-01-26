В 2023 году в Челябинской области откроют шесть модельных библиотек за 60 миллионов рублей

В них появятся языковые школы, художественные кружки и музыкальные студии

В 2023 году в Челябинской области сделают капитальный ремонт в шести библиотеках. Их оснастят современными компьютерами и другими гаджетами, а библиотечные фонды пополнятся новыми книгами.



В текущем году осовременят Центральные библиотеки Агаповского, Брединского и Еманжелинского районов, Детскую библиотеку № 2 имени Горской в Челябинске, Детскую библиотеку Усть-Катавского городского округа и Библиотеку им. Пушкина в Челябинске. На ремонт каждой выделят по 10 млн рублей.

Библиотека в Агаповском районе станет SMART-библиотекой. Читательские билеты будут электронными. Появится языковая школа Lingua+ для изучения английского, китайского и других языков.

Детская библиотека Усть-Катавского городского округа — первая модельная библиотека для детей в городе. После ремонта в ней создадут безбарьерную среду, чтобы ее могли свободно посещать читатели с ограниченными возможностями. Появятся клубы по интересам, для художников, музыкантов и других творцов закупят современное оборудование. Ранее здесь модернизировали Центральную библиотеку.

В Челябинской области уже появилась 31 библиотека нового поколения. 19 из них отремонтировали за деньги из федерального бюджета, 12 — на средства из регионального. На ремонт выделили более 190 млн рублей.

Напомним, в декабре 2022 года Челябинская область вошла в топ‑5 России по количеству модельных библиотек. Читальные залы нового поколения открылись в Кусе, Снежинске, Магнитогорске и других городах региона.