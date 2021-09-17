В Усть-Катаве и Магнитогорске открыли модельные библиотеки

В современных пространствах можно не только почитать книги, но также отдохнуть и заняться творчеством

В Магнитогорске открылась первая детская модельная библиотека. В год своего 87-летия учреждение превратилось в современный мультифункциональный информационно-культурный просветительский центр. В открытии приняли участие замгубернатора Челябинской области Вадим Евдокимов и глава города Сергей Бердников, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Центральной детской библиотеке имени Кондратковской появились ноутбуки, мультстудия, программный комплекс виртуальной реальности и пять тысяч новых книг.

«Сегодня стоит задача привить любовь к книгам, чтению в игровой манере, познакомить с литературой юных читателей. Магнитогорск — это единственный муниципалитет, который вкладывает больше всего средств в создание библиотечной инфраструктуры. Люди чувствуют, как сегодня библиотеки меняются. Это центр образовательного, интеллектуального, культурно-просветительского притяжения», — прокомментировал Вадим Евдокимов.

Идею создания современного культурного пространства для детей поддержало правительство Челябинской области, на закупку мебели, оборудования и книг направили 10 миллионов рублей. В рамках нацпроекта в здании сделали капремонт, на который из бюджета Магнитогорска выделили более 17 миллионов рублей, 500 тысяч рублей муниципалитет направил на новое оборудование в качестве софинансирования.

В новой библиотеке есть зоны для читателей разных возрастов и локации для общения. Ее адаптировали для посетителей со специальными потребностями: смонтирован пандус, созданы безбарьерные условия, размещены тактильные таблички и напольные индикаторы. Есть специальное кресло и индукционная петля.

В Усть-Катаве библиотеку модернизировали к ее 35-летию. Там появились подвесные кресла-коконы, лаунж-зона, территория настольных игр, арт-зона, IT- и медиазоны, а также лаборатория инновационного творчества. Там молодые люди могут написать музыку и организовать концерт, посетить мастер-классы, организовать встречи и заняться творчеством.

«Очень яркая получилась библиотека, много пространств для молодежи. Весь книжный фонд открыт для читателей. Закуплено оборудование для музыкального зала, вся мебель трансформируется, и можно увеличивать пространство», — поделилась первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

На обновление Центральной городской библиотеки Усть-Катава из федерального бюджета выделили 10 миллионов рублей, на эти средства отремонтировали помещения, закупили современное техническое оборудование и мебель, а также обновили книжный фонд. Здесь здание также оборудовали кнопками вызова персонала, тактильной разметкой, гусеничным подъемником.

К концу 2021 года в Челябинской области заработают 16 библиотек нового поколения, модернизированных в рамках нацпроекта «Культура».